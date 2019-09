Stojanovičs: pēdējās divās spēlēs bijām ļoti tālu no profesionāla futbola

Latvijas futbola izlasei steidzami jāsāk spēlēt ievērojami labāk, jo iepriekšējās divās spēlēs valstsvienības spēlētāju parādītais sniegums bija ļoti tālu no profesionāla futbola, sacīja galvenais treneris Slaviša Stojanovičs.

Latvijas valstsvienība piektdien izbraukumā aizvadīs "Euro 2020" kvalifikācijas spēli pret Austrijas izlasi. Latvija kvalifikācijas ciklu iesākusi ar četriem zaudējumiem četrās spēlēs. Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvoti zaudējumi 0:3 pret Izraēlu un 0:5 pret Slovēniju.

Uz gaidāmo maču galvenais treneris izsaucis vairākus debitantus, bet gaidāmajā cīņā būs jāiztiek bez Vjačeslava Isajeva, Mārča Oša, Jāņa Ikaunieka, Denisa Rakela, Artūra Karašauska.

"Attīstīsim savu filozofiju neatkarīgi no tā, kurš būs laukumā. Jāpaveic taktisks un tehnisks darbs laukumā. Kā minēju, cenšamies komandā iekļaut jaunas sejas, jaunas asinis," skaidroja Stojanovičs. "Rakela nav traumas dēļ, Oša nav traumas dēļ, Isajevs ir savainots diezgan ilgu laiku. Mums tas ir ļoti nozīmīgi, jo viņus aizvietot nav viegli. Mums vienkārši nav pietiekami daudz kvalitatīvu spēlētāju virslīgā. Mums jādod iespēja citiem, jāgaida, kamēr viņi iekrās pieredzi un nobriedīs. Spēlēs kā šī, pret tik spēcīgu pretinieku viņa laukumā, mums ir liela iespēja parādīt, uz ko šobrīd esam spējīgi un kas mums jāuzlabo. Mums jākļūst labākiem un labākiem, jo pēdējās divas spēles... nevaru atrast pareizos vārdus, lai to aprakstītu. Tas bija ļoti tālu no profesionālā futbola."

"Kandidātu sarakstā mēģināju izvēlēties tādus futbolistus, kuri ir labā formā. Kaut kā man tas ir izdevies, taču redzēsim, kā būs. Mums jāaizvada divas spēles dažu dienu laikā, un tas mūsu gadījumā ir kaut kas sarežģīts, sevišķi tiem spēlētājiem, kuri nav regulārā spēļu ritmā. Mūsu rīcībā ir futbolisti, kuri klubos nespēlē katru maču. Piemēram, nospēlē vienu svētdienu spēli, tad nākamo svētdienu, bet pēc tam četrpadsmit dienu nespēlē. Taču tāda ir realitāte, un mums nav laika katru reizi meklēt attaisnojumus. Mums jādara savs darbs un jāparāda labāks sniegums nekā iepriekšējās divās spēlēs," situācija analizēja treneris.

Stojanovičs apstiprināja, ka no tiem spēlētājiem, kas ir viņa rīcībā, veseli un gatavi spēlēt ir visi. "Mums ir bijis tik daudz problēmu šī sagatavošanās cikla sākumposmā, pirms tā, tāpēc ceru, ka vismaz tagad viss būs kārtībā. Runāju par savainojumu situāciju, protams," viņš sacīja.

Austrijas valstsvienība Latvijas izlasei būs diezgan neparocīgs pretinieks, jo austrieši spēlē spēcīgos čempionātos, tāpat arī viņu mentalitāte ir būt nepiekāpīgiem.

"Austrijai ir daudz kvalitātes, kur ir vācu un Balkānu mentalitātes sajaukums. Daudzi austriešu futbolisti spēlē lielos klubos lielās līgās - Vācijas Bundeslīgā un citās. Neuzskaitīšu tagad, jo paši jau zināt, kādi viņiem ir spēlētāji. Esmu sekojis Austrijas futbolam, kopš biju jauns - ģeogrāfiski Austrija nav tālu. Kādā brīdī Austrijā sākās futbola progress, kas sakrita ar laiku, kad turp devās mans profesors, doktors. Viņš centās ieviest pozitīvas lietas Austrijas futbolā un tagad redzam rezultātus," sacīja Stojanovičs.