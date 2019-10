Stojanovičs vārtu drošību pret Poliju uztic Vaņinam, kuram tas būs jubilejas mačs

Latvijas futbola valstsvienības galvenais treneris Slaviša Stojanovičs ceturtdien pirms gaidāmās Latvijas un Polijas spēles Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā preses konferencē trešdien atklāja, ka vārtos stāsies Andris Vaņins, kurš būs kapteinis un aizvadīs simto maču izlasē, kā arī izteica apgalvojumu, ka pretinieku rindās spēlējošais Minhenes "Bayern" uzbrucējs Roberts Levandovskis šobrīd ir pasaulē labākais uzbrucējs.

Latvijas izlases galvenais treneris Stojanovičs bija apmierināts ar aizvadīto sagatavošanās periodu: "Mums ir bijuši diezgan labi treniņi, kā arī individuālas pārrunas ar spēlētājiem. Visi godīgi pastāstīja, kas sakrājies pēc iepriekšējiem mačiem. Skaidrs, ka šoreiz gribas nospēlēt labāk un labākus rezultātus."

Sastāvs ir gandrīz optimālais: "Tagad mums būs vēl tikai viens treniņš. Tāpēc ceru, ka traumu vairs nebūs un visi paliks sastāvā. Pussargs Roberts Savaļnieks ir slims jau trīs dienas, un, visticamāk, rīt nevarēs piedalīties mačā, bet ceru, ka visi pārējie būs veseli."

Speciālists arī norādīja, ka šobrīd lielākais uzsvars tiek likts uz pašu spēli, nevis tādiem blakusfaktoriem kā, piemēram, psiholoģija: "Nav daudz laika. Tā ir katrā sabraukumā, bet tā ir nacionālas izlases īpatnība. Pievēršamies visiem aspektiem. Vairāk koncentrējamies darbam laukumā, mazāk psiholoģijai," par treniņu procesu stāstīja Stojanovičs, norādot, ka sastāva aprises viņam aptuveni jau ir skaidras. "Par 80 procentiem jau zinu, kurš nespēlēs, bet vēl jāredz spēlētāju analīzes, jādzird ārsta ieteikumi un jārunā ar personālu. Simtprocentīgi skaidrs, ka vārtos būs Vaņins, kurš pildīs kapteiņa pienākumus. Viņam tā būs 100.spēle izlasē. Nav daudz tādu futbolistu, kuriem tas ir pa spēkam. Vai viņš spēlēs valstsvienībā arī turpmāk? Skatīsimies, kā viņam veiksies pret Poliju. Pēc tam būs jārunā ar sportistu, ar federāciju, kā viņi raugās nākotnē."

Lielas pūles būs jāpieliek Polijas izlases uzbrucēja Levandovska neitralizācijai, kurš spēlē Polijā atklāja rezultātu vien mača 76.minūtē. "Jautājums par viņa neitralizēšanu ir sarežģīts jebkuram trenerim. Viņš ir lieliskā formā un iesit gandrīz katrā epizodē, kad viņam ir šāda iespēja. Šobrīd viņš droši vien ir labākais devītais numurs pasaule."

Kāds no Polijas žurnālistiem mēģināja no trenera saņemt atbildi uz jautājumu, kurš no uzbrucējiem rīt dosies laukumā, norādot uz Vladislavu Gutkovski, kurš spēlē Polijas tikai otrajā pēc spēka līgā, bet pavasarī atstāja labu iespaidu mačā ar Poliju. "Kaut arī Gutkovskis spēlē otrajā Polijas līgā, izlasē viņš darbojas labi," apmierināts ar futbolista paveikto izlasē ir Slaviša. "Vēl viens uzbrucējs mums ir Šveices augstākajā līgā. Mums nav daudzas vārtu gūšanas iespējas, bet lielākā daļa no tām šajā ciklā bija pret Poliju. Redzēsim, kā būs rīt, jo pret Ziemeļmaķedoniju mēs spēlējām ar diviem uzbrucējiem."

Neišateles "Xamax" aizsardzības balsts Mārcis Ošs, kuram tieši Polijā bija pirmā pieredze spēlēšanai ārvalstu klubos, uz žurnālista jautājumu par Latvijas uzbrucēju meistarību, pret kuriem tagad bijis jāspēlē treniņos, uzsvēra, ka līdz uzbrukumam izlasei ir jānokļūst: "Mums ir maz iespēju katrā spēlē. Tāpēc arī izlase negūst vārtus. Sākumā jāsakārto aizsardzība, jo daudz esam ielaiduši. Treniņos uzbrucēji ir parādījuši, ka var iesist, tas pats jādara arī spēlē."

Uz izlases spēlēm aizsargs brauc labprāt: "Prieks atgriezties, jo iepriekšējo spēli izlaidu traumas dēļ. Ir grūti tik īsā treniņu laikā ko labu paveikt, bet ceru, ka viss būs kārtībā. Vienmēr patīkami atgriezties mājās, turklāt vēl spēlēt Latvijas valstsvienībā. Šajos mačos labi jānospēlē, lai ar labu garastāvokli dotos atpakaļ un nebūtu tik daudz neērtu jautājumu par spēli klubā. Levandovskis? Katra bundeslīgas spēlē viņš sit vārtus. Tomēr iepriekšējā spēlē mēs 75 minūtes pierādījām, ka varam viņu apturēt. Šveices līgā uzbrucēji nav tik augstas klases."

Latvija ceturtdien, plkst.21.45, stadionā "Daugava" uzņems Poliju, bet piecas dienas vēlāk viesosies pie Izraēlas.

Latvijas futbolisti, ieskaitot pārbaudes spēles, nav uzvarējuši 14 mačos pēc kārtas, šajā neveiksmju joslā piedzīvojot deviņus zaudējumus. Iepriekšējo uzvaru latvieši svinēja pērnā gada jūnijā Baltijas kausa mačā, bet starptautiskajos turnīros līdz šīm pēdējais panākums gūts 2017.gada 10.oktobrī.

Jau ziņots, ka septembrī Latvija viesos ar 0:6 kapitulēja Austrijai, bet mājās ar 0:2 atzina Ziemeļmaķedonijas pārākumu. Latvijas futbola izlase atkārtojusi savu lielāko zaudējumu pēc neatkarības atjaunošanas. Pirms pieciem gadiem ar 0:6 tika kapitulēts Nīderlandei.

Martā Latvija viesos ar 1:3 piekāpās Ziemeļmaķedonijai, bet pēc tam cienījamā mačā ar 0:2 atzina Polijas pārākumu. Nākamās divas spēles notika savā laukumā, kur tika parādīts blāvs sniegums, kā rezultātā piedzīvoti zaudējumi 0:3 pret Izraēlu un 0:5 pret Slovēniju.

Novembrī Latvija izbraukumā tiksies ar Slovēniju un mājās duelēsies ar Austriju.

Latvijas valstsvienība Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA) rangā atrodas necilajā 139.vietā, Polija ir 22.pozīcijā, bet Izraēla - 86.pozīcijā.

Martā par Latvijas izlases galveno treneri tika apstiprināts serbu speciālists Slaviša Stojanovičs. Decembra sākumā no izlases galvenā trenera amata nolēma atkāpties somu speciālists Miksu Pātelainens, kurš komandu vadīja vien kopš maija jeb mazāk nekā astoņus mēnešus.

Latvijas futbola izlases kandidātu saraksts:

vārtsargi - Andris Vaņins ("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Ozols ("Riga");

aizsargi - Antonijs Černomordijs ("Riga"), Roberts Savaļnieks, Vitālijs Jagodinskis (abi - RFS), Kaspars Dubra ("Oleksandriya", Ukraina), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Raivis Jurkovskis ("Liepāja"), Igors Tarasovs (Jūrmalas "Spartaks").

pussargi - Ritvars Rugins, Oļegs Laizāns, Vladimirs Kamešs (visi - "Riga"), Boriss Bogdaškins, Ēriks Punculs (abi - "Valmiera Glass"/ViA), Kristers Tobers, Mārtiņš Ķigurs, Jānis Ikaunieks (visi - "Liepāja"), Andrejs Cigaņiks, Dāvis Ikaunieks (abi - RFS), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern", Vācija);

uzbrucēji - Artūrs Karašausks ("Pafos", Kipra), Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Deniss Rakels, Vladislavs Fjodorovs (abi - "Riga").