Stojanovičs veic pārmaiņas - Latvijas izlasē četri debitanti

Latvijas vīriešu futbola izlases galvenais treneris Slaviša Stojanovičs ceturtdien paziņoja kandidātu sarakstu gaidāmajām valstsvienības 2020. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas cikla spēlēm, uz izlasi izsaucot četrus futbolistus, kuri iepriekš nav bijuši pirmās izlases kandidātu sarakstā.

Starp izlases jaunpienācējiem ir "Valmiera Glass"/Vidzemes Augstskola (ViA) futbolisti Boriss Bogdaškins, Ēriks Punculs un Vladislavs Lazarevs, kā arī "Riga FC" malējais aizsargs Armands Pētersons.

29 gadus vecais Bogdaškins iepriekš pārstāvējis Rēzeknes "Blāzma", "FK Jelgava" un "Riga FC" vienības, kā arī aizvadījis piecas spēles Latvijas U-21 izlases rindās. Pussargs vienreiz arī pārstāvējis Latvijas izlases otro komandu, pārbaudes spēlē 2013. gadā tiekoties ar Igaunijas U-23 valstsvienību.

Punculs spēlējis pašmāju klubos "Liepājas metalurgs", "Spartaks", "Metta", "Riga FC", "FK Liepāja", kā arī Spānijas zemāko līgu vienībā "Ciudad de Plasencia CF". 25 gadus vecais uzbrūkošais pussargs bijis arī vairākās Latvijas jauniešu izlasēs.

Savukārt 21 gadu vecais Lazarevs iepriekš spēlējis Latvijas zemāko līgu klubos, kā arī vienā spēlē sargājis "Spartaks" vienības vārtus. Tāpat futbolists bijis leģionāra gaitās Itālijā, kur viņš pārstāvēja "Mantova FC" un "ASD Calcio Pomigliano" komandas.

Vārtsargs savulaik izpelnījās nelāgu slavu, kad viņš kopā ar futbola kluba "Ventspils" pussargu Anastasiju Mordatenko internetā publicēja video alkohola reibumā. Tajā abi futbolisti kritizēja vienības galveno treneri Polu Ašvortu, par ko arī tika atskaitīti no komandas.

Piektajā vietā virslīgā esošā Valmieras kluba futbolists Bogdaškins devies laukumā 23 no 24 spēlēm, nospēlējot visvairāk minūtes komandā no visiem laukuma spēlētājiem. Savukārt Punculs ar trim gūtiem vārtiem 19 spēlēs dala komandas labākā vārtu guvēja godu. Lazarevs vienības vārtus sargājis visās 24 spēlēs, deviņās no tām neielaižot nevienus vārtus.

Virknē vienību spēlējis Pētersons, kura CV arīdzan ir "Olimps", "Skonto FC", "Daugava Daugavpils", "FK Jelgava" un "Metta" vienību ieraksti. 28 gadus vecais latvietis sešos U-21 izlases mačos guvis vienus vārtus, kā arī spēlējis iepriekš minētajā spēlē starp Latvijas B izlasi un Igaunijas U-23 komandu.

UEFA eirokausu veiksminieces "Riga FC" pārstāvis šogad nav izgājis laukumā tikai izbraukuma spēlē pret Glivices "Piast", visos pārējos starptautiskajos mačos spēlējot no zvana līdz zvanam. Tāpat aizsarga kontā ir izcils tālsitiens, kas palīdzēja rīdziniekiem ar 2:1 mājās pieveikt "Piast" vienību un sasniegt Eiropas līgas kvalifikācijas turnīra trešo kārtu.

Izlases sastāvā joprojām nav debitējuši vēl citi četri no izsauktajiem, kuri pirms tam vien "apostījuši" valstsvienības gaisu. Laukumā nav gājis "Riga FC" vārtsargs Roberts Ozols un aizsargs Antonijs Černomordijs, RFS aizsargs Vladislavs Sorokins un futbola kluba "Liepāja" pussargs Mārtiņš Ķigurs.

Savukārt no iepriekšējā izlases sasaukuma šoreiz nav izvēlēti RFS vārtsargs Kaspars Ikstens un aizsargs Aleksandrs Solovjovs, savainotais futbola kluba "Liepāja" aizsargs Raivis Andris Jurkovskis un pussargs Jānis Ikaunieks, kā arī "Riga FC" uzbrucēji Dāvis Ikaunieks un Artūrs Karašausks (neoficiāla informācija vēsta, ka pārtraukta abu pušu sadarbība).

Izlase vispirms 6. septembrī izbraukumā tiksies ar Austrijas valstsvienību, bet 9. septembrī "Daugavas stadionā" uzņems Ziemeļmaķedonijas izlasi. Latvijas izlase līdz šim piedzīvojusi četrus zaudējumus četrās spēlēs, kopā sakrājot vārtu attiecību 1-13. Valstsvienība piedzīvojusi sakāvi pret Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Izraēlas un Slovēnijas izlasēm.

Latvijas nacionālās izlases kandidātu saraksts:

Vārtsargi - Andris Vaņins("Zurich", Šveice), Pāvels Šteinbors (Gdiņas "Arka", Polija), Roberts Ozols ("Riga FC"), Vladislavs Lazarevs ("Valmiera Glass"/ViA)

aizsargi - Armands Pētersons, Antonijs Černomordijs (abi - "Riga FC"), Roberts Savaļnieks, Vitālijs Jagodinskis, Vladislavs Sorokins (visi - RFS), Kaspars Dubra ("Oleksandriya", Ukraina), Mārcis Ošs (Neišateles "Xamax", Šveice), Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija)

pussargi - Ritvars Rugins, Oļegs Laizāns, Vladimirs Kamešs (visi - "Riga FC"), Boriss Bogdaškins, Ēriks Punculs (abi - "Valmiera Glass"/ViA), Kristers Tobers, Mārtiņš Ķigurs (abi - "Liepāja"), Daniels Ontužāns (Minhenes "Bayern", Vācija), Andrejs Cigaņiks (RFS);

uzbrucēji - Deniss Rakels ("Riga FC"), Vladislavs Gutkovskis (Ņidzicas "Termalica", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Valērijs Šabala (Legņicas "Miedž", Polija).