Strīdīgs tiesnešu lēmums palīdz Mančestras 'United' izglābties no punktu zaudēšanas sezonas pirmajā mačā

Vārtus gūstot franču aizsargam Rafaēlam Varānam, Mančestras "United" komanda pirmdien izcīnīja uzvaru Anglijas futbola premjerlīgas pirmās kārtas spēlē.

"United" vienība savā laukumā ar rezultātu 1:0 (0:0) uzveica Vulverhemptonas "Wanderers".

Pirmais puslaiks aizritēja bez bīstamiem momentiem, bet otrajā pēc nospēlētām nepilnām piecām minūtēm Mateušs Kunja ar bumbu trāpīja pa "United" komandas vārtu stabu. Puslaika otrajā pusē pēc kārtējā Kunjas radītā saasinājuma Pedru Netu sita bumbu tieši virsū mājinieku vārtsargam Andrē Onanā.

Mača 76.minūtē pēc Brunu Fernandeša teicamas piespēles soda laukumā Ārons Van-Bisaka pāradresēja bumbu uz vārtu priekšu, no kurienes precīzu sitienu ar galvu izdarīja Rafaēls Varāns. Viesiem bija vairākas iespējas panākt izlīdzinājumu, taču Onanā ar komandas biedriem izturēja pretinieku spiedienu un nosargāja rezultātu.

"Wanderers" kompensācijas laikā gan bija tuvu 11 metru soda sitiena izpildīšanai, jo Oananā izgājienā soda laukumā uzgāzās virsū pretinieku futbolistam. Tiesnesis pēc video atkārtojuma noskatīšanās "pendeli" nepiešķīra, par ko Vulverhemptonas treneri un futbolisti bija sašutuši.

Wolves robbed of a blatant penalty

And the cheek of the referee booking O’Neil for protesting 🤯 pic.twitter.com/vnGoWc7Hvk