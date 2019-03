Sulšērs kļūst par pastāvīgo 'Manchester United' treneri, vienošanās uz trim gadiem

Anglijas futbola klubs "Manchester United" apstiprinājis norvēģi Ūli Gunāru Sulšēru par pastāvīgo komandas galveno treneri, noslēdzot ar speciālistu trīs gadu līgumu, vēsta medijs BBC.

Bijušais kluba uzbrucēja pozīcijas spēlētājs Mančestras komandas grožus pārņēma 2018. gada decembrī, aizstājot iepriekšējo galveno treneri Žozē Morinju.

Sulšēra ierašanās brīdī "United" vienība atradās vien sestajā vietā Anglijas premjerlīgā, par 11 punktiem atpaliekot no labāko četrinieka. Sekojošo 13 premjerlīgas spēļu laikā Mančestra zaudējusi tikai vienreiz un šobrīd jau atpaliek par diviem punktiem no ceturtajā vietā esošās Londonas "Arsenal" komandas.

"Vienmēr esmu sapņojis par šo darbu un esmu vairāk nekā sajūsmināts par iespēju vadīt klubu ilgtermiņā. Šajā klubā jūtos kā mājās kopš pirmās dienas šeit. Bijis gods būt "Manchester United" spēlētājam, un tagad tepat sākt savu trenera karjeru. Pēdējie daži mēneši bijuši fantastiska pieredze," prieku neslēpa Sulšērs.

