Šveices futbolisti Nāciju līgā uzvar Portugāli

Šveices un Spānijas vīriešu futbola izlases svētdien izcīnīja uzvaras UEFA Nāciju līgas spēcīgākās divīzijas - A līgas - spēlēs.

Šveices futbolisti Ženēvā ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Portugāli.

Gūtie vārti šajā mačā bija jāgaida vien 55 sekundes. Pēc Silvana Vidmera piespēles no labā flanga, tuvu sitienu ar galvu izpildīja Hariss Seferovičs, kurš panāca 1:0 Šveices izlases labā.

Viesiem otrajā puslaikā bija liels pārsvars un viņi izdarīja spiedienu uz Šveices izlases vārtiem, tomēr neizšķirtu izraut nespēja. Portugāles izlase Ženēvā bija ieradusies bez savas spožākās zvaigznes Krištianu Ronaldu, kā arī Rafaela Gerreiru un Žuāu Moutīņu.

Tikmēr Spānija Malagā ar rezultātu 2:0 (1:0) pārspēja Čehiju.

Spāņi vadību ieguva mača 24.minūtē, kad pēc Marko Asensio piespēles bumbu vārtos no vārtsarga laukuma stūra raidīja Karloss Solers. Kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 15 minūtes, spāņi sarāva pretinieku aizsardzību, Ferrans Torres no labās puses piespēlēja bumbu gar vārtiem, kur pie tālā staba kāju pielika Pavlo Sarabija - 2:0.

A līgas otrajā grupā pēc četrām spēlēm Spānijai ir astoņi punkti, Portugālei septiņi, Čehija guvusi četrus, bet Šveice - trīs.

Tikmēr B līgā Norvēģija mājās ar 3:2 (1:0) uzvarēja Zviedriju.

Norvēģiem divus vārtus guva Ērilngs Holanns, kurš jau desmitajā minūtē apsteidza pretinieku aizsargu un ar galvu sita bumbu mērķī. 54.minūtē Mančestras "City" uzbrucējs realizēja 11 metru soda sitienu, bet astoņas minūtes vēlāk Emīls Fošberjs no apmēram 13 metriem panāca 1:2. 77.minūtē Aleksanders Serluts pēc Holanna piespēles atjaunoja divu vārtu pārsvaru, bet kompensācijas laika piektajā minūtē norvēģi nesapratās savā soda laukumā, kas Viktoram Ģūkerešam ļāva panākt 2:3.

Vēl otrajā līmenī Slovēnija mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (0:2) ar Serbiju.

Astotajā minūtē slovēņu aizsargus apsteidza Andrija Živkovičs, kurš panāca 1:0 viesu labā, bet 35.minūtē pēc centrējuma soda laukumā visaugstāk lēca Aleksandars Mitrovičs, precīzi sitot ar galvu - 2:0. 48.minūtē pretuzbrukuma noslēgumā nekļūdīgi no 11 metru soda sitiena punkta sita Adams Gnzeda-Čerins, bet piecas minūtes vēlāk Benjamins Šeško no apmēram metru tuvākas distances panāca 2:2.

B līgas ceturtajā grupā pirmo vietu ar desmit punktiem četrās spēlēs ieņem Norvēģija, septiņi punkti ir Serbijai, trīs guvusi Slovēnija, bet divi ir Zviedrijai.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.