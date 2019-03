Tadiča izcilība pret 'Real' novērtēta ar reti piešķirtām 10 zvaigznēm

Amsterdamas "Ajax" uzbrūkošā pussarga Dušana Tadiča sniegums komandas pārsteidzošajā uzvarā pret Madrides "Real" kļuvis par iemeslu desmitajai reizei, kad Francijas medijs "L’Equipe" novērtē kāda futbolista sniegumu ar desmit zvaigznēm.

Amsterdamas “Ajax” komanda otrdien UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla atbildes spēlē ar 4:1 sagrāva iepriekšējos čempionus “Real Madrid”, divu spēļu summā uzvarot ar 5:3.

Viens no uzvaras galvenajiem kaldinātājiem bija 30 gadu vecais futbolists Dušans Tadičs.

Serbs komandai palīdzēja rezultātu atklāt jau spēles septītajā minūtē, kad izkārtoja labu iespēju komandas biedram Hakimam Zijekam. Padsmit minūtes vēlāk Tadičs izcēlās ar radošu pirueti, lai apspēlētu Kasemiru un atdeva izcilu piespēli Davidam Nerešam, kurš panāca 2:0.

Savukārt spēles otrajā puslaikā Tadičs beidzot izkārtoja arī sev pats vārtus, trāpot vārtu devītniekā un panākot jau 3:0. Futbolists ar šiem vārtiem arī izvirzījās rezultatīvāko spēlētāju augšgalā, kurā pēc sistēmas seši vārti + trīs piespēles Tadičs izveidojis deviņus "Ajax" vārtu guvumus.

