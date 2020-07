Talantīgiem futbolistiem iespēja uzspēlēt pret Neimaru

"Red Bull Neymar Jr's Five" meklē pasaulē labākos spēlētājus un sniedz viņiem iespēju piepildīt savu sapni – aizvadīt draudzības spēli formātā pieci pret pieci ar Brazīlijas futbola superzvaigzni Neimaru un viņa komandu, informē organizatori.

Ceļš uz šo vienreizējo iespēju ir kļūt par daļu no "Jr's Global Five" komandas. Tomēr saistībā ar ieteikumiem no veselības organizācijām visā pasaulē "Red Bull Neymar Jr's Five" fināls, lielākais starptautiskais pieci pret pieci futbola turnīrs, tika atcelts.

Taču organizatori saglabāja iespējas individuāli talantīgajiem futbola bumbas spēlētājiem uzspēlēt pret Neimaru. Labākie tiks atlasīti no sociālajos tīklos publicētajiem video.

Lai atstātu iespaidu uz žūriju un būtu izredzes tikt izvēlētam, spēlētajiem jāparāda savas futbola iemaņas radošā veidā, publicējot ne vairāk kā 60 sekundes ilgus video savos "Instagram" profilos, izmantojot mirkļabirku #outplaythemall, atzīmējot @redbullneymarjrsfive un uzrakstot savu vārdu, vecumu un valsti. Tikai pirmais spēlētāja publicētais video tiks ieskaitīts. Klipiem jātiek publicētiem līdz 2020. gada 30. septembrim un uzvarētāji tiks izziņoti 8. oktobrī.

Starptautiskā žūrija, kuru pakāpeniski atklās tuvākajās nedēļās, izvēlēsies pirmos sešus spēlētājus, bet pēdējo "wildcard" vietu piešķirs pats Neimars. Uzvarētāji iegūs iespēju aizvadīt pieci pret pieci draudzības spēli, kura notiks 2020.gadā, pret Neimaru un viņa komandu.