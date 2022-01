Telpu futbola vicečempionu 'Petrow/Jelgava' prezidents Petrovs pēc sezonas pārtrauks finansēt klubu

Latvijas telpu futbola vicečempionu "Petrow/Jelgava" vadītājs un galvenais finansētājs Mārtiņš Petrovs pēc sezonas pārtrauks atbalstīt komandu, bet jau tagad vairs neplāno aktīvi iesaistīties telpu futbola dzīvē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Latvijas telpu futbola čempionātā "Petrow/Jelgava" šobrīd ar deviņās spēlēs izcīnītiem 24 punktiem ieņem otro vietu, tikai par punktu atpaliekot no čempioniem "Raba". 2020. gadā "Petrow" pirmo reizi kļuva par Latvijas čempioniem, bet pagājušajā gadā finālsērijā piekāpās "Raba", izcīnot sudrabu.

"Kad likvidēja Latvijas Telpu futbola asociāciju (LTFA), tad mums solīja, ka čempionāts būs par velti (klubiem nebūs dalības maksas). Es pats iestājos par telpu futbola atgriešanos Latvijas Futbola federācijas (LFF) paspārnē, jo tur tomēr profesionāla komanda. Bet kas no tā iznāca? Klubam jāmaksā 3000 eiro, tātad no 10 klubiem sanāk 30 000. Vēl 30 000 dodot it kā "Optibet" (čempionāta nosaukums ir šī sponsora vārdā). Sezonas aizvadīšanai vajag 45 000 eiro, sanāk, ka vēl 15 000 eiro paliek pāri, bet federācija pati neko nesedz," portālam "Delfi" sacīja Petrovs. "Esmu prasījis skaidrojumus par izmaksām, bet tos tā arī neesmu saņēmis. Kopš 2013. gada darbojos, bet neesmu LFF biedrs. Visu laiku man tikai sola, ka "rītdien, rītdien" uzņemsim. Apnicis gaidīt."

"Sezonas turpinājumā vairs aktīvi nesaistīšos telpu futbola dzīvē. Redzēs, bet man liekas, ka būs bardaks. Biedrībā turpināšu darboties, šai sezonai finansējums ir nodrošināts un man ir tomēr atbildība puišu, treneru priekšā. Nospēlēsim līdz sezonas beigām, ja mūs nenoņems kā Daugavpils "Lokomotiv"," sola Petrovs.

Petrovam piederošais juridiskais birojs "Petrow" bija galvenais komandas finansētājs, bet nākamajā sezonā viņš vairs neplāno atbalstīt telpu futbola klubu. "Nebūšu vairs telpu futbola kluba prezidents. Turpinās darboties Deniss Gaidukovs, šosezon mums pievienojās arī Pāvels Jerohins, viņi arī darbosies. Ja atradīs finansējumu, tad klubs pastāvēs. Varbūt Jelgavas pašvaldība vēlēsies vairāk atbalstīt. Redzēs. Bet es noteikti nepalikšu. Biedrībā darbošos, varbūt finansiāli atbalstīšu handbolu," piebilst Petrovs.

"Petrow/Jelgava" ir viens no vadošajiem telpu futbola klubiem Latvijā. Decembrī notikušajā Baltijas kausā telpu futbolā Latvijas izlases rindās bija seši "Petrow/Jelgava" spēlētāji, bet "Petrow/Jelgava" komandas kapteinis ir viens no visu laiku zināmākajiem Latvijas telpu futbolistiem Maksims Seņs.