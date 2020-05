Telpu futbolisti cer vasarā pabeigt sezonu

Latvijas Telpu futbola asociācija (LTFA) cer šovasar izspēlēt līdz galam Latvijas virslīgas un pirmās līgas čempionātu.

13. maijā LTFA valde, ievērojot divu metru distancēšanos un epidemioloģiskās drošības norādes, klātienes valdes sēdē pārsprieda aktuālo sitāciju ar organizācijas rīkoto sacensību iespējamo atsākšanos.

LTFA šomēnes ir saņēmusi rekomendācijas no UEFA pabeigt sacensības augstākajā līgā, ja situācija valstī to atļaus. Visas "Optibet" Latvijas virslīgas un pirmās līgas komandas paudušas gatavību piedalīties sezonas atlikušajās spēlēs, ja no Ministru kabineta sekos atļauja aizvadīt sporta sacensības.

Valdes sēdē tika izskatīti vairāki scenāriji, kā un kad iespējams aizvadīt atlikušās virslīgas un pirmās līgas čempionāta spēles. Optimistiskākais scenārijs paredz virslīgas čempionāta atsākšanos jūnija vidū, taču līdz tam jāsagaida atļauja no valdības par kontakta treniņu un sporta pasākumu norisi. Tiklīdz minētās atļaujas tiks saņemtas, LTFA valde pulcēsies uz vēl vienu sēdi, kurā konkretizēs čempionātu atsākšanas datumus un sezonas atlikušās daļas aizvadīšanas termiņus.

Latvijas virslīgas čempionāts tika apturēts pusfinālu laikā. Sērijā līdz trīs uzvarām FC "Petrow" atrodas vadībā pret FC "Lokomotiv Daugavpils" ar 2:1, kamēr FK "Raba" un "Jēkabpils Lūši"/"Ošukalns" duelī pašlaik ir neizšķirts 1:1. Savukārt 1. līgā pirms savstarpējās spēles noslēdzošajā kārtā FK "Nikars" apsteidz "New Project" par diviem punktiem.

LTFA valde pieņēma arī lēmumu neturpināt "Evelatus.lv" jaunatnes čempionātu un Skolu kausu, bet tuvākajā laikā tiks pieņemts lēmums par dalībnieku apbalvošanu. Savukārt Universiādes telpu futbola turnīra gadījumā LTFA gaida lēmumu no Latvijas Augstskolu sporta savienības.