'Tottenham Hotspur' futbolists sodīts par konfliktu ar līdzjutēju

Anglijas premjerlīgas kluba "Tottenham Hotspur" pussargs Ēriks Daiers saņēmis sodu par došanos tribīnēs un konflikta uzsākšanu ar līdzjutēju pēc Anglijas futbola federācijas (FA) kausa piektās kārtas spēles ar "Norwich City", ziņo medijs BBC.

4. martā Londonā notikusī spēle noslēdzās ar viesu "Norwich City" uzvaru (1:2) pēcspēles 11 metru sitienos, kuros ar precīzu raidījumu izcēlās arī "Hotspur" un Anglijas futbola izlases pārstāvis Ēriks Daiers.

Neilgi pēc spēles izskaņas Daiers pārleca pāri laukumu norobežojošajai barjerai un pievarēja vairākas sēdvietu rindas, lai uzrunātu kādu skatītāju. Klātesošo uzņemtajos video fragmentos redzams, ka Daieru attur vairāki līdzjutēji un apsardze, bet pats sportists kliedz: "Tas ir mans brālis!"

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX