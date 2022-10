Trūkst tāda līmeņa spēļu – RFS treneris un spēlētāji norāda uz zaudējuma iemesliem

Latvijas futbola čempionvienības RFS galvenais treneris Viktors Morozs un aizsargs Žiga Lipuščeks pēc neveiksmes UEFA Konferences līgas spēlē Edinburgā atzina, ka vietējā čempionātā pietrūkst šāda līmeņa maču, tādēļ svarīgos brīžos neizdevās panākt labvēlīgāku rezultātu.

Ziņots, ka RFS savā priekšpēdējā spēlē UEFA Konferences līgas A grupā ceturtdien, 27. oktobrī, Edinburgā aizraujošā cīņā ar 1:2 (1:2) zaudēja "Hearts" komandai. RFS jau pēc nospēlētām 12 minūtēm bija iedzinējos ar 0:2, bet tad spēja "atgriezties" spēlē un radīja lielas problēmas pretiniekiem.

"Nebijām gatavi tiem ātrumiem, kurus piedāvāja pretinieki. It kā zinājām par ātro laukumu, gan par to, kas mūs sagaida. Kaut kur (sākumā) skrējām ne tur, kur vajag, zaudējām pozīcijas zonās un tāpēc pretiniekam bija iespējas (gūt pirmos vārtus jau ceturtajā minūtē – red.). Pirmās 10-15 minūtes bija atslēgas minūtes. Diemžēl, situācijas un pirmie vārti bija tāpat kā "Hearts" (nesenajā spēlē) pret "Celtic", par ko mēs runājām pirms spēles," sarunā ar "Viaplay" pēc zaudējuma Morozs norādīja uz spēlētāju nekoncentrēšanos taktiskajiem uzdevumiem. "Mums bija pārsvars, kad spēlējām pretinieka pusē, kad presingojām un bijām gatavi paņemt otrās bumbas. Pretinieks to negaidīja, jo bijām veiklāki. Tas izdevās un līdz pēdējām 15-20 minūtēm ticēju, ka varam pat uzvarēt šajā spēlē. Diemžēl, pēdējās minūtēs pretinieks ļoti labi "nogalināja" laiku un mēs praktiski neko neizveidojām. Pēdējās 15 minūtēs un pirmās 15 minūtes bija sliktas."

"Galvenais ir meistarība. Pretinieks spēlē katru nedēļu šādas spēles, bet mēs noskaņojamies reizi 2-3 mēnešos tādām spēlēm. Viņiem tas ir tuvāk, viņi to labāk saprot. Šodien gaidījām vairāk no tiem, kas nāk uz maiņu. Nebija tā, ka viņi atsvaidzināja mūsu spēli un pēdējās minūtes nebija tās labākās," bilst Morozs.

Moroza teiktajam piekrīt aizsargs Žiga Lipuščeks. "Sākām slikti spēli. Kad izgājām no ģērbtuves, teicu, ka mēs pārāk ilgi pielāgojamies viņu līmenim, bet bija par vēlu. Pēc pirmajām 10-15 minūtēm mēs atgriezāmies spēlē un bijām tādi paši, kā viņi. Nebijām sliktāki. Parādījām, ka varam spēlēt normāli, bija momenti. Bet mums tas nenāca par labu. Negribu taisnoties, bet temps te ir daudz, daudz lielāks nekā Latvijas virslīgā. Svarīgos brīžos, kad jāizdara spiediens, lai panāktu rezultātu, mums pietrūkst svaiguma un spēka."

Skaistus vārtus mačā guva Kevins Frīzenbihlers, ļaujot RFS panākt 1:2, tomēr futbolists par to nebija diez ko priecīgs. "Esmu ļoti vīlies, jo gribējām uzvarēt. Pirmās 15-20 minūtes bijām laikam vēl lidmašīnā, pēc tam bija ļoti laba spēle. Bija ļoti laba spēle. Ļoti vīlušies, ka nepaņēmām vismaz minimumu vienu punktu."

"Bija piespēle, tad Iličs gaisā labi "nometa" man. Paveicās, ka bumbu saņēmu labā pozīcijā un tad tikai domāju – visu vai neko. Dažreiz ielido tāds gols, kā man, dažreiz bumba lido tribīnēs, bet šoreiz sanāca skaisti. Melošu, ja teiktu, ka nejūtos priecīgs par vārtu guvumu, bet tas nepalīdzēja," sacīja Frīzenbihlers, kuram otrajā puslaikā nedaudz pietrūka, lai gūtu fantastiskus vārtus, - bumba satricināja vārtu pārliktni. "Nedaudz nepaveicās, bet nav laika tagad domāt, jādodas atpakaļ un jādomā par nākamo spēli".

"Labi jutos spēlē. Labi iegāju spēlē, pāris labas piespēles, ļoti labs gols, bet neko tas nedod. Labāk, ja negūtu vārtus un uzvarētu. Ko varu teikt – vilšanās, bet jau pēc dažām dienām mums ir ļoti svarīga spēle (svētdien pret "Valmiera FC")," sacīja futbolists.