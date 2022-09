'Tukums 2000'/'Telms' futbolisti virslīgas spēlē svin uzvaru pār 'Spartaku'

"Tukums 2000"/"Telms" futbolisti sestdien izbraukumā "Optibet" Latvijas futbola virslīgas 27.kārtas ievadā pieveica Jūrmalas "Spartaku".

"Spartaks" uzbruka gandrīz visu maču, taču uzvaru ar 3:1 (1:1) mača kompensācijas laikā izcīnīja "Tukums 2000"/"Telms" futbolisti.

Pirmajā puslaikā abi gūtie vārti tika "Spartaka" futbolistiem. 14.minūtē Jaroslavs Terehovs raidīja bumbu savos vārtos, bet desmit minūtes vēlāk pēc Terehova piespēles rezultātu izlīdzināja Leonardu Gaušu.

Otrajā puslaikā divus vārtus guva viesi.

Vispirms 90.minūtē pēc stūra sitiena izpildes no kreisās puses bumbu ar galvu tālāk pasita Rjuga Nakamura, bet no vārtu priekšas ar kāju to vārtos raidīja Ingars Stuglis - 2:1 viesu labā.

Mača kompensācijas laika otrajā minūtē pretuzbrukumā Dāvis Zeltiņš izvirzīja vienatnē pret mājinieku vārtsargu Kristiānu Kaušeli, kurš ar vienu pieskārienu garām vārtsargam Dāvim Veisbukam raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī - 3:1.

Tukumniekiem uzvara ļāva nostiprināties septītajā vietā un turpināt pakaļdzīšanos "Daugavpilij".

"Spartaka" futbolisti pēdējās trīs virslīgas spēlēs bija tikuši pie viena punkta un gandrīz mēnesi ir bez uzvarām. Tukuma komanda ar negaidītu uzvaru pār "Liepāju" pārtrauca piecu zaudējumu sēriju, taču iepriekšējā mačā atkal tika piedzīvota neveiksme - 1:3 pret "Riga" vienību.

Pirmajos divos apļos savstarpējās spēlēs ar 3:1 un 3:0 uzvaras svinēja "Tukums 2000"/"Telms" futbolisti.

Kārtas centrā spēlē būs svētdien, kad "LNK Sporta parka" laukumā norisināsies galvaspilsētas derbijs starp RFS un "Riga" komandām. Tāpat nedēļas pēdējā dienā notiks "Valmieras" un "Liepājas" duelis, kā arī pastarīšu Salaspils "Super Nova" un "Metta" cīņa, bet pirmdien cīnīsies "Auda" un "Daugavpils".

Turnīra tabulas galvgalī 26 mačos 64 punktus ir sakrājusi "Valmiera", 59 punktus - "Riga" un 56 punktus - RFS, bet četrinieku ar 50 punktiem noslēdz "Liepāja". Piektā ir "Auda" ar 41 punktu, bet sestā - "Daugavpils", kurai ir 27 punkti, kamēr "Tukums 2000"/"Telms" komandai ir 26 punkti 27 mačos. 18 punkti 27 cīņās ir Jūrmalas "Spartaka" komandai, 17 punkti - Salaspils "Super Nova" un 15 punkti - "Metta".

2022.gada virslīgā spēlē desmit komandas. Virslīgas čempionātā pagājušajā sezonā pirmo reizi kluba pastāvēšanas vēsturē triumfēja RFS, otrajā vietā ierindojās "Valmiera", bet bronzas godalgas izcīnīja "Liepāja". Tikmēr iepriekšējo trīs sezonu čempionvienība "Riga" ieņēma ceturto vietu.

"Optibet" Nākotnes līgā aizvadītajā sezonā pirmās trīs vietas ieņēma "Auda", "Tukums 2000"/TSS un "Super Nova" komandas, pievienojoties virslīgas klubiem.

Plānots spēles aizvadīt četros apļos no 11.marta līdz 13.novembrim.