Turcijas futbolisti Latvijas grupā izrauj neizšķirtu pret armēņiem un nosargā līderpozīciju

Turcijas futbola izlase piektdien 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā izrāva neizšķirtu pret Armēniju un nosargāja pirmo vietu D apakšgrupā, kurā spēlē arī Latvija.

Eskišehirā notikušajā spēlē Turcijas un Armēnijas izlases cīnījās neizšķirti 1:1 (0:0).

Pirmie vārti tika gūti 49.minūtē, kad turki nespēja izsist bumbu projām no vārtu priekšas un pretinieku kļūdu izmantoja Artaks Dašjans. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām Halila Dervišolu izgājienu neitralizēja vārtsargs Ogņens Čančarevičs, taču Bertugs Jildimirs bija pirmais pie atsistās bumbas un no distances sita to vārtos - 1:1.

Jau ziņots, ka šajā apakšgrupā Horvātija mājās ar 5:0 (3:0) sagrāva Latviju.

D apakšgrupā pirmā ar desmit punktiem piecās spēlēs ir Turcija, pa septiņiem punktiem trīs un četros mačos guvušas Horvātija un Armēnija, četri punkti četrās spēlēs ir Velsai, bet Latvija visās četrās cīņās palikusi tukšā.

Tikmēr J apakšgrupā Portugāle viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja Slovākiju.

Vienīgie vārti tika gūti spēle 43.minūtē, kad slovāki neliedza Brunu Fernandešam ielauzties soda laukumā, portugālim izpildot precīzu sitienu tālajā kreisajā stūrī.

Vēl šajā apakšgrupā Luksemburga mājās ar 3:1 (1:0) uzvarēja Islandi.

Spēles devītajā minūtē mājiniekiem 11 metru soda sitienu realizēja Maksims Šano, bet 70.minūtē Ivano Borgess Sančess panāca 2:0. Pēc tam islandiešu aizsargs Hordurs Magnusons tika pie otrās dzeltenās kartītes un atstāja viesus mazākumā. Tas gan netraucēja 88.minūtē Hakonam Haraldsonam panākt 1:2, taču minūti vēlāk divu vārtu pārsvaru atjaunoja Danels Sinani.

Savukārt Bosnija un Hercegovina savā laukumā ar rezultātu 2:1 (2:1) uzvarēja Lihtenšteinu.

Visi trīs vārti tika gūti līdz spēles 22.minūtei. Jau trešajā minūtē Edins Džeko deva bosniešiem vadību, ko mājinieki nostiprināja 18.minūtē, kad bumbu savos vārtos raidīja Simons Lihingers. Trīs minūtes vēlāk 1:2 panāca Sandro Volfingers.

J apakšgrupā pēc piecām spēlēm Portugālei ir maksimālie 15 punkti, pa desmit guvušas Slovākija un Luksemburga, sešus guvusi Bosnija un Hercegovina, trīs - Islande, bet Lihtenšteina ir bešā.

Citviet Skotijas futbolisti A apakšgrupā viesos ar 3:0 (3:0) uzvarēja Kipru.

Mančestras "United" pussargs Skots Maktominejs sestajā minūtē panāca 1:0, ar galvu sitot vārtos Džona Makgina pāradresēto bumbu. Desmit minūtes vēlāk pēc soda sitiena bumbu vārtos ieraidīja Raiens Porteuss.

Trešo reizi skoti vārtus guva 30.minūtē, kad pēc Maktomineja piespēles sitienu no soda laukuma robežas izpildīja Makgins.

Tāpat kā Tominejs, sešus vārtus šajā ciklā guvuši arī dānis Rasmuss Hejlunds un beļģis Romelu Lukaku.

Tikmēr otrā šīs grupas spēlē Spānija viesos ar rezultātu 7:1 (4:0) sagrāva Gruziju.

Ar "hat-trick" spāņiem izcēlās Alvaro Morata, bet pa reizei gruzīnus pārspēja Dani Olmo, Neko Viljamss un Lamine Jamals, kā arī Solomons Kvirkvelija, kurš raidīja bumbu savos vārtos. Gruzijas izlasei vienīgos vārtus guva Giorgi Čakvetadze.

A apakšgrupā maksimāli iespējamos 15 punktus piecās cīņās guvusi Skotija, seši punkti trīs mačos ir Spānijai, pa četriem punktiem četrās spēlēs ir Norvēģijai un Gruzijai, kamēr Kipra līdzšinējās četrās spēlēs ir bez punktiem.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024.gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 14.jūnija līdz 14.jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.

Pašreizējā Eiropas čempione ir Itālija, kura 2021.gadā Londonā finālā pēcspēles sitienos pieveica Angliju.