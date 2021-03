Turcijas futbolisti zinājuši par abu izlašu vēsturi, neslēpj treneris Ginešs

No Turcijas un Latvijas futbola izlašu spēles neizšķirta lielākās ieguvējas ir Nīderlandes un Norvēģijas valstsvienības, otrdien pēc zaudētiem punktiem uzsvēra Turcijas komandas treneris Šenols Ginešs, kurš uzsvēra garām palaisto iespēju pēc ilga pārtraukuma pieveikt Latvijas valstsvienību.

Jau ziņots, ka Latvijas futbola izlase otrdien 2022. gada Pasaules kausa kvalifikācijas turnīra trešajā G apakšgrupas spēlē spēja atspēlēt divu vārtu deficītu, pirmo punktu izcīnot pret Turciju. Latvija viesos spēlēja neizšķirti 3:3 (1:2) ar Turciju.

Abas izlases savā starpā tikušās septiņas reizes un turki uzvarējuši tikai vienā no šīm spēlēm, tālajā 1924. gadā gūstot virsroku ar rezultātu 3:1. Kopš neatkarības atgūšanas Latvijas izlase vienreiz uzvarējusi un piecreiz spēlējusi neizšķirti, tiesa, vienreiz tam notiekot pārbaudes spēlē.

2003. gadā tieši uzvara "play-off" kārtā pār tobrīd Gineša vadīto Turciju pavēra Latvijas izlasei ceļu uz 2004. gada Eiropas čempionāta finālturnīru.

"Mums bija iespēja uzvarēt Latviju pēc ilga pārtraukuma. Futbolisti to zināja, viņiem bija raksturs un vēlme, lai to paveiktu. Aizvadījām labu pirmo puslaiku, taču otrajā puslaikā mūsu spēle pajuka. Nepatīkami, ka spēle beidzās neizšķirti un zaudējām punktus mačā, kurā vajadzēja uzvarēt. No šī neizšķirta lielākās ieguvējas bija Nīderlande un Norvēģija. Nevarējām diktēt spēles tempu, zaudējām bumbas un nespējām izdarīt spiedienu," pēcspēles preses konferencē stāstīja Ginešs, vairākkārt atzīmējot Latvijas izlases pārspēku cīņā otrajā stāvā.

Turcijas izlase visas piecas maiņas veica no 65. līdz 83. minūtei, taču ar to nebija gana, lai atsvaidzinātu spēkus.

"Muskuļu krampju dēļ mums nācās nomainīt trīs spēlētājus, tāpat laukumā bija paguruši futbolisti. Mača pēdējā pusstundā kritās spēles temps. Jau no spēles sākuma vajadzēja spēlēt ātrām un precīzām piespēlēm, piespiežot pretiniekus kļūdīties. Neteiktu, ka mums tas ļoti labi sanāca," secināja Ginešs.

Turcijas izlase ciklu sāka ar pārliecinošām uzvarām pār Nīderlandi un Norvēģiju, otrdienas maču sagaidot neapšaubāmas favorītes statusā.

"Mērķējām uz deviņiem punktiem trīs spēlēs, taču tas mums nebija pa spēkam. Septiņi punkti nav slikts rezultāts, bet neiegūtie punkti šajā spēlē palīdz mūsu konkurentiem," teica Ginešs.

G apakšgrupā pēc trim spēlēm vadībā ar septiņiem punktiem ir Turcija, tālāk ar sešiem punktiem seko Nīderlande, Melnkalne un Norvēģija, Latvijas rēķinā ir viens punkts, bet Gibraltārs pagaidām ir bešā.