UEFA Čempionu līgā no 2024.gada pamatturnīrā spēlēs 36 komandas

UEFA Čempionu līgā futbolā no 2024.gada apakšgrupu turnīrā spēlēs 36 komandas, lēmuši turnīra rīkotāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Salīdzinot ar pašreizējo formātu, jaunajā pamatturnīrā spēlēs par četrām komandām vairāk. Pamatturnīrā 36 komandas katra aizvadīs pa astoņām spēlēm un astoņas labākās vienības kvalificēsies astotdaļfinālam, savukārt 9. līdz 24.vietas ieguvējas cīnīsies par vēl astoņām ceļazīmēm uz labāko sešpadsmitnieku.

Viena no četrām papildu vietām tiks piešķirta piektās labākās asociācijas trešās vietas ieguvējai, papildu vietu dabūs kvalifikācijas uzvarētāja pa čempionu zaru, bet vēl divas vietas tiks piešķirtas asociācijām, kuru klubi iepriekšējā sezonā būs demonstrējuši vislabāko sniegumu.

Ja šāds turnīrs būtu spēkā jau ar nākamo sezonu, šīs divas papildu vietas saņemtu Anglija un Nīderlande.

Pašreizējā formātā komandas pamatturnīrā aizvada pa sešām spēlēm vienas apakšgrupas ietvaros.

Lielie klubi iepriekš pauda vēlmi pēc lielākiem garantētajiem ienākumiem no Čempionu līgas un pērn nepanāktā vienošanās noveda pie tā, ka 12 klubi sarosījās veidot Superlīgu, taču, saskaroties ar pretestību no līdzjutējiem un futbola sabiedrības, ātri no šīs domas atteicās.

Līdzīgs formāts, sākot ar 2024./2025.gada sezonu, būs arī UEFA Eiropas līgā un UEFA Eiropas Konferences līgā.