UEFA Čempionu līgas 'nāves grupā' Mančestras 'United' Parīzē pieveic 'Saint-Germain'

UEFA Čempionu līgas jaunās sezonas ievadā Itālijas klubs Turīnas "Juventus" izbraukumā ar rezultātu 2:0 (2:0) pārspēja Kijevas "Dinamo" no Ukrainas, "Barcelona" ar 5:1 (2:0) sagrāva Budapeštas "Ferencvaros" no Ungārijas, bet intriģējošā duelī Mančestras "United" no Anglijas ar 2:1 (1:0) izbraukumā pieveica Parīzes "Saint-Germain".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Čempionu līgas sezona iesākās ar G apakšgrupas maču Kijevā, kurā abus vārtus "Juventus" vienībai guva spānis Alvaro Morata, kurš precīzs bija 46. un 84. minūtē.

Itālijas čempionei šajā mačā bija jāiztiek bez savas spožākās zvaigznes – portugāļa Krištianu Ronaldu, kurš inficējies ar Covid-19. Tieši Morata aizvietoja Ronaldu uzbrukuma smailē.

Vēlāk otrajā G grupas mačā otrdien "Barcelona" savā laukumā neatstāja variantus Budapeštas "Ferencvaros" (5:1). Uzvarētājiem vārtus guva Lionels Mesi, kurš realizēja 11 metru soda sitienu, Ansu Fati, Kutinju, Pedri un Osmane Dembele. Ungārijas klubam vienīgos vārtus ar "pendeli" guva Igors Haratins.

H apakšgrupa šajā Čempionu līgas sezonā tiek uzskatīta par "nāves grupu". Turnīra pirmajā kārtā Mančestras "United" ar 2:1 izbraukumā pārspēja pagājušās sezonas finālisti Parīzes "Saint-Germain".

Anglijas klubs vadībā izvirzījās 23. minūtē, kad Bruno Fernandešs realizēja 11 metru soda sitienu. Viņš pirmo sitiena mēģinājumu netrāpīja, bet tiesnesis to lika pārsist, jo Parīzes kluba vārtsargs Keilors Navass pārkāpa noteikumus. 55. minūtē pēc "Saint-Germain" izpildītā stūra sitiena Antonī Marsiāls raidīja bumbu savos vārtus, taču "United" vienību izglāba Markuss Rešfords, kurš 87. minūtē izrāva uzvaru savai komandai.

Citā H grupas mačā "Leipzig" no Vācijas ar 2:0 (2:0) uzvarēja Turcijas klubu Stambulas "Bašakšehir", abus vārtus gūstot Anhelinjo.

F apakšgrupas mačā Beļģijas klubs "Brugge" kompensācijas laikā izrāva uzvaru izbraukumā pār Krievijas komandu Sanktpēterburgas "Zeņit" 2:1 (2:1).

Šajā mačā "Brugge" izvirzījās vadībā 63. minūtē, kad precīzu sitienu izdarīja Emanuels Bonaventure, bet deviņas minūtes vēlāk "Zeņit" vienus vārtus atguva, kad "Brugge" vārtsargs Ītans Horvats ieraidīja bumbu savos vārtos. Beļģijas klubs uzvaru izrāva kompensācijas laika trešajā minūtē, precīzu sitienu izdarot Šarlam de Keteleram.

F grupā vēl Romas "Lazio" ar 3:1 (2:0) pieveica Dortmundes "Borussia". Uzvarētājiem precīzus sitienus izdarīja Čiro Imobile, Marvins Hics, kurš raidīja bumbu savos vārtos, un Žans Akpa Akpro. Vienīgos vārtus Dortmundei guva Ērlings Holanns.

E apakšgrupā "Rennes" no Francijas nospēlēja neizšķirti ar Krievijas klubu "Krasnodar" – 1:1 (0:0), bet Londonas "Chelsea" nospēlēja neizšķirti 0:0 ar "Sevilla" no Spānijas .