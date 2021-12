UEFA Eiropas līga: 'Barcelona' turnīrā atgriezīsies ar dueli pret 'Napoli'

UEFA Eiropas līgas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā būs Spānijas futbola komandas "Barcelona" un Itālijas kluba "Napoli" duelis, noskaidrojās pirmdien notikušajā izlozē.

"Barcelona" pirmo reizi pēdējo divu desmitgažu laikā nav kvalificējusies UEFA Čempionu līgas izslēgšanas turnīram, tādējādi komandai sezona turpinās Eiropā otrā spēcīgākajā klubu turnīrā. 2003./2004. gada sezonā Barselonas klubs spēlēja UEFA Kausā, kur nepārvarēja astotdaļfinālu.

UEFA Eiropas līga ir vienīgais kontinenta turnīrs, kurā "Barcelona" nav uzvarējusi, kamēr "Napoli" otrajā līmenī uzvarēja 1989. gadā ar Djego Maradonu sastāvā.

Abas komandas pirms divām sezonām tikās Čempionu līgas "play-off" pirmajā kārtā, kur ar 4:2 summā uzvarēja Spānijas klubs.

Izslēgšanas turnīra pirmās kārtas spēles notiks februārī.

UEFA Eiropas līgas grupu turnīrā 32 komandas sadalītas astoņās grupās pa četrām katrā. Divas pirmās iekļuva izslēgšanas turnīrā, pirmo vietu ieguvējām uzreiz nodrošinot vietu otrajā kārtā. Otro vietu ieguvējām pirmajā kārtā pievienosies astoņas Čempionu līgas trešo vietu ieņēmējas grupās. Savukārt trešo vietu ieguvējas pārcēlās uz Eiropas Konferences līgas sacensībām, kamēr ceturto vietu ieguvējām grupās Eiropas kausu sezona būs beigusies.

Arī jaunizveidotajā UEFA Eiropas Konferences līgā pirmdien tika noskaidroti izslēgšanas turnīra pāri.

Šīs sezonas fināls norisināsies 18. maijā norisināsies Seviljā.

2020./2021.gada sezonā līgas sacensību finālā Gdaņskā "Villarreal" pēc 1:1 pamatlaikā un papildlaikā ar 11:10 pēcspēles sitienos pārspēja Mančestras "United".

UEFA Eiropas līgas izslēgšanas turnīra pirmās kārta pāri:

Knockout round play-off draw ✅

