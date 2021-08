UEFA Konferences līgas kvalifikācija: 'Riga' FC – 'Lincoln Red Imps'. Teksta tiešraide

Latvijas futbola klubs "Riga" FC ceturtdien UEFA Konferences līgas "play-off" kārtas atbildes spēlē viesosies pie Gibraltāra vienības "Lincoln Red Imps", uzvarētājai divu maču summā nodrošinot vietu grupu turnīrā.

UEFA Konferences līgas kvalifikācija: Riga FC – Lincoln Red Imps

Riga FC – Lincoln Red Imps 1:1 (1:1)Vārtu guvēji: Jurijs Vakulko (19. min.) – Liams Vokers (32. min., 11m)Brīdinājumi: Armands Pētersons (30. min.), Nedeljko Piščevičs (66. min.) – Kike Gomess (86. min.)Noraidījumi: - – -Riga FC: Ivans Brkičs, Armands Pētersons, Kamilo Saiss, Ivans Paurevičs, Ngonda Muzinga, Nedeljko Piščevičs, Felipe Brisola (Besars Halimi, 69. min.), Veslijs Nata, Jurijs Vakulko (Edgars Babajans, 69. min.), Mikaels Soisalo (Karims Loukili, 91. min.), Staņislavs Krapuhins (Žans Baptists Leo, 58. min.).

94. min."Riga" neizmanto stūra sitienu, taču atguvusi spēles iniciatīvu.

92. min.Piščevičs veic bīstamu piespēli soda laukumā, tomēr Babajans nespēj savaldīt bumbu.

Riga FC – Lincoln Red Imps 1:1. Sācies papildlaiks!

Maiņa viesu komandāKarims Loukili nomaina Soisalo. Tūlīt sāksies papildlaiks.

Pamatlaika statistika ("uefa.com"):

Riga FC – Lincoln Red Imps 1:1 (1:1). Noslēdzies pamatlaiksGaidām papildlaiku...

Kompensācijas laiks ilgs trīs minūtes.

90. min.Biežāk joprojām uzbrūk mājinieki. "Riga" pēc ļoti nekvalitatīvas spēles tuvojas tā pamatlaika izskaņai. Tā kā divu spēļu summā rezultāts ir 2:2, nepieciešams būtu papildlaiks.

86. min.Gomess pie gala līnijas nogāž Pētersonu un sāk jau doties soda laukuma virzienā. Tomēr soģis atzīst, ka viņš pārkāpis noteikumus. Turklāt viņa asā reakcija, iespējams, ļāva tiesnesim lemt par dzelteno kartīti. Gomesu tūlīt pat nomaina Estebans, bet Toriljas vietā laukumā nāk centra aizsargs Čipolina. Iespējams, mājinieki pāries uz spēli ar trim centra aizsargiem.

82. min.Gibraltāra klubs turpina tikt līdz soda laukumam, tomēr rīdzinieku centieni neļauj mājiniekiem izdarīt sitienu.

80. min.Laukuma saimnieki jau spiež! Stūra sitiens, vairākas bloķētas piespēles un sitieni soda laukumā, kā arī milzu apjukums. "Red Imps" turklāt tikuši pie vēl viena tuva auta.

77. min.Mājinieki stūra sitienu izpilda uz tuvo stabu, kur pirmais pie bumbas ir Lopess. Viņš centās bumbu pāradresēt tālāk, taču tā lido pāri komandas biedriem un garām vārtiem.

76. min.Vaizmens bīstami met bumbu soda laukumā no auta. "Riga" gan spēj to aizsist prom no vārtiem, taču pēc vāja pretuzbrukuma mēģinājuma viesiem jāturpina aizstāvēties. Nevar teikt, ka Latvijas klubs ir tuvāk uzvarai nekā laukuma saimnieki.

73. min.Spēles garšu atguvuši mājinieki. "Riga" spējusi pārtvert vairākas piespēles, ar kurām "Lincoln Red Imps" vienība spētu labās pozīcijās atrast savus uzbrucējus.

69. min. Divas maiņas "Riga" sastāvāBesars Halimi un Edgars Babajans nomaina Brisolu un vārtu autoru Vakulko.

68. min.Laukuma saimnieki atsvaidzina spēkus uzbrukumā, Brito un Karalero vietā sūtot Alkazaru un Okranu.

66. min."Riga" komandas pārliktni divreiz norībina mājinieki! Vispirms līdz Vokera raidītajai bumbai nespēja aizskarties Brkičs. Vārtsargu glāba vien pārliktnis. Savukārt pie atlēkušās bumbas tika Karalero, kuram bija grūti līdz tai aizsniegties, taču futbolists spēja uzsist ar galvu. Arī šoreiz bumba atsitās pret pārliktni.

66. min.Karalero tiek pie pēkšņas iespējas izrauties uz vārtu pusi. Viņu tikai ar dzeltenās kartītes cienīgu noteikumu pārkāpumu aptur Piščevičs.

65. min.Mājinieki ik pa laikam veiksmīgi pavilcina laiku, bet viņus noteikti var uzteikt par pašaizliedzīgu spēli divcīņās.

58. min. Maiņa "Riga" komandāŽans Baptists Leo nomaina Krapuhinu. Francijas futbolists devies laukumā, neskatoties uz savainojumu.

57. min.Karalero labajā smailē jau bija apspēlējis Muzingu, taču nespēja izmantot pēkšņo pārsvaru. Mājinieku uzbrukums noslēdzas ar Vokera sitienu no soda laukuma robežas. Brkičs bumbu droši tver.

56. min.Turpinājums bijis neizteiksmīgs. Neviena komanda netiek līdz pat labai sitiena pozīcijai.

50. min.Joprojām padaudz "bumbošanās" laukuma vidū, bet vismaz viesi nav laiduši "Lincoln" vienību pie saviem vārtiem, kā tas notika pirmā puslaika izskaņā.

48. min.Krapuhins pēc rīdzinieku pirmā stūra sitiena otrajā puslaikā ar galvu sit pāri vārtiem. Iespējams, ka otrais bīstamākais "Riga" komandas uzbrukums šovakar.

Lincoln Red Imps – Riga FC 1:1. Sācies otrais puslaiks!

Lincoln Red Imps – Riga FC. Pirmā puslaika statistika ("uefa.com"):

Riga FC – Lincoln Red Imps 1:1. Noslēdzies pirmais puslaiksVokers neprecīzi izpilda soda sitienu puslaika izskaņā, bet atlikušo divu kompensācijas minūšu laikā Gibraltāra vienība tāpat turpināja uzbrukt. Vēl viena standartsituācija ļāva mājiniekiem izpildīt bīstamu piespēli soda laukumā. Bumba aizlidoja gar tālo stabu, nevienam nespējot tai pieskarties. Iekļūt pamatturnīrā noteikti nebūs viegli.

45. min.Puslaika pēdējā minūtē mazliet bīstami uzbrūk laukuma saimnieki, kuri vispirms tiek pie stūra sitiena, bet pēc tam Felipes Brisolas ass pārkāpums sagādā viņiem tālu soda sitienu.

42. min.Tuvojas pirmā puslaika izskaņa. Vienā no epizodēm Brisola neveiksmīgi sit bumbu gar pāri, gar garām vārtiem. Bez abām epizodēm, kurās tika gūti vārti, labas iespējas nav bijušas nevienai komandai.

38. min.Rīdzinieki neizmanto divus stūra sitienus pēc kārtas.

36. min.Soisalo raida bumbu "sieniņā", bet tūlīt pēc tam piespēlē soda laukumā. Toskano nogādā bumbu ārpus laukuma. Viesi izpildīs vēl vienu stūra sitienu.

35. min.Toskano netālu no soda laukuma nogāž Vakulko, kurš pirms pāris minūtēm pēc pagrieziena sita garām vārtiem. Laba iespēja viesiem!

32. min. Riga FC – Lincoln Red Imps 1:1. Mājinieki izlīdzina rezultātuLiams Vokers bumbu sit pa kreisi, bet Brkičs aizlec pa labi. Nevajadzīgs Pētersona pārkāpums ļauj mājiniekiem panākt 1:1.

30. min. "Lincoln Red Imps" tiek pie 11 metru soda sitienaRīdzinieki sekmīgi atkāvās pēc diviem pretinieku stūra sitieniem. Mājinieku ofensīva jau it kā bija beigusies, taču Gibraltāra klubs vēlreiz tika līdz soda laukumam, kur noteikumus pārkāpa Armands Pētersons. Bumba jau bija aizlidojusi garām Lopesam, kurš pat nenokrita, bet Pētersons it kā tiek sodīts par pretinieka pieturēšanu. Izcila iespēja pretiniekiem.

23. min.Vietējai komandai pamatīgi jāiespringst, lai raidītu bumbu ārā no sava soda laukuma pēc ilgstošas viesu ofensīvas.

19. min. Riga FC – Lincoln Red Imps 1:0. Vārti!!!Rīdzinieki efektīvi izmanto pāreju uzbrukumā. Soisalo piespēlē gar vārtiem, Krapuhins skaisti atstāj bumbu komandas biedram, bet Vakulko to novirza vārtos!

16. min.Veslijs Nata ārpus soda laukuma izpilda sitienu, bet tas tiek bloķēts. Lai gan "Riga" kontrolē spēli, tas bija tikai pirmais sitiens šovakar.

14. min.Soisalo apspēlē pretspēlētāju, raida bumbu soda laukumā un nopelna otro komandas stūra sitienu. "Lincoln Red Imps" komanda spēj atgūt bumbu.

11. min.Brisola cenšas skaisti pārcelt bumbu pāri aizsargu līnijai. Piespēle gan ir par stipru, lai Krapuhins veiksmīgi izskrietu izgājienā pret vārtsargu.

10. min.Rīdzinieki turpina kontrolēt bumbu, bet pēc saasinājuma spēles ievadā mačs bijis ļoti mierīgs.

5. min.Gibraltāra klubs pirmo reizi pa īstam pārvar centra līniju. Jāpiemin, ka Gibraltārā ir patīkami laika apstākļi. Futbolisti spēlē saulē, +26 grādu siltumā.

2. min.Rīgas klubs ļoti ātri tiek pie pirmā stūra sitiena. Tas paliek neizmantots, bet Latvijas vienība turpina aktīvi kontrolēt spēli.

Riga FC – Lincoln Red Imps. Spēle sākusies!

No pretinieku sastāva var izcelt Latvijas izlasei labi zināmo Liamu Vokeru, kurš 2018. gadā ar brīvsitienu palīdzēja Gibraltāra valstsvienībai izcīnīt šokējošu uzvaru ar 1:0. Smailē spēlēs argentīnietis Braians Gomess, aizsardzības centrā būs portugālis Bernando Lopess, bet "Real Betis" sistēmā audzis spānis Fernando Karalerohttps://twitter.com/LincolnRedImps/status/1430915476188762113

Antonija Černomordija un Ritvara Rugina savainojumi piespieduši Andri Rihertu sākt spēli tikai ar vienu latvieti laukumā.https://twitter.com/RigaFC_Official/status/1430902345341095937/photo/1

2016. gada Čempionu līgas kvalifikācijā Gibraltāra vienība pieveica Igaunijas čempionus "Flora", kā arī nākamās kārtas pirmajā spēlē ar 1:0 uzvarēja titulēto Skotijas klubu "Celtic". Lai gan no "Riga" jāprasa tikai vajadzīgā uzvara, pretinieks ir pietiekami jāciena!

Gibraltāra titulētākais klubs "Lincoln Red Imps" arī pretendē uz vēsturisku panākumu. Pirmā spēle Rīgā jau labi parādīja, ka pārāki ir rīdzinieki, tomēr pretinieki ir spējīgi sagaidīt savas iespējas. "Skonto" stadionā aizvadītais mačs noslēdzās ar 1:1.

Līdz šim līdzīgu panākumu paveicis tikai FK "Ventspils", kas 2009./2010. gada sezonā palika soļa attālumā no UEFA Čempionu līgas, bet pēc tam piedalījās UEFA Eiropas līgas pamatturnīrā.

Labvakar, portāla "Delfi" lasītāji! Futbola klubam "Riga" šovakar ir iespēja pārrakstīt Latvijas klubu futbola vēsturi. Pirmkārt, rīdzinieki var kļūt tikai par otro Latvijas vienību, kas sasniedz kāda UEFA starptautiska čempionāta pamatturnīru. Otrkārt, "Riga" vienība tādējādi piedalītos pirmajā vēsturiskajā UEFA Konferences līgas pamatturnīrā.