UEFA Nāciju līga: Latvija – Lihtenšteina. Teksta tiešraide

Latvijas futbola izlase otrdien UEFA Nāciju līgas D līgas ceturtajā mačā izbraukumā spēkojas ar Lihtenšteinas valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā mača teksta tiešraidi.

UEFA Nāciju līga: Latvija – Lihtenšteina

Uldis Strautmanis no VaducasLihtenšteinas kolēģu prognozes gandrīz precīzas - viņi teica, ka varētu kādi 900 skatītāji. Ir 885.

76. min. Latvijas izlases uzbrukumos piespēles turpina tikt adresētas Gutkovskim. Jaunzema piespēli pretinieki pārtvēra, taču pēc stūra izspēles Černomordijs sita pa vārtiem, bet aizsargs uz vārtu līnijas apturēja bumbu.

Uldis Strautmanis no VaducasSpēlē iegājusi tādā mierīgā ritējumā. Cerams, uz maiņu iznākušie iedos jaunu asumu un ātrumu Latvijas uzbrukumiem.

72. min. Tobers iesāka ātru uzbrukumu, piespēlēja uz labo malu Savaļniekam, kurš centrēja soda laukumā Gutkovskim. Uzbrucējs aizsniedzās līdz bumbai, taču sitiens pa vārtiem neizdevās pietiekami precīzs.

71. min. Laukumā devies arī Emsis, kurš nomainīja Zjuzinu.

68. min. Gutkovskis pēc piespēles skrēja pēc bumbas un izdarīja sitienu no soda laukuma labās puses, bet Lihtenšteinas vārtsargs Bihels bumbu ar roku atvairīja.

67. min. Divas spēlētāju maiņas Latvijas izlasē. Jaunzems devās laukumā Ikaunieka vietā, bet Uldriķa vietā devās Krollis.

65. min. Brīdinājums tiek parādīts arī Lihtenšteinas futbolistam Markseram. Pirms tam Lihtenšteina veica savu otro un trešo spēlētāju maiņu.

64. min. Savaļnieks iespēlēja augstu piespēli soda laukumā, Uldriķis ar galvu raidīja bumbu garām tālajam vārtu stabam.

64. min. Gutkovskis soda laukuma vidū ieguva bumbu, izdarīja sitienu, pēc kura bumba atdūrās aizsargu kājās.

62. min. Ikauniekam bija iespēja panākt trīs vārtu pārsvaru. Viņš no asa leņķa mēģināja bumbu iegriezt tālajā vārtu stūrī, bet bija neprecīzs.

61. min. Pēc centrējuma bumba trāpīja Cigaņikam, un Lihtenšteinas futbolisti steidza pieprasīt spēli ar roku un 11 metru soda sitienu. Tiesnesis neko tādu nefiksēja.

60. min. Zēles sitiens pa Šteinbora sargātajiem vārtiem bija neprecīzs, bumbai aizgriežoties prom no vārtiem.

57. min. Zjuzins no mugurpuses nogāza pretinieku futbolistu, par to saņemot brīdinājumu. Tas nozīmē, ka viņam būs jāizlaiž nākamā spēlē. Pāris sekundes pirms tam sitienu pa kājām saņēma arī Gutkovskis, bet šajā epizodē tiesneša svilpe klusēja.

56. min. Jurkovskis no kreisās malas piespēlēja Uldriķim, kurš ar galvu lēcienā izdarīja sitienu pa vārtiem. Bumba lidoja virsū vārtsargam.

Uldis Strautmanis no VaducasPārtraukumā ar kolēģiem no Lihtenšteinas aprunājos, ka vēl nevienam Latvijas futbolistam nav "hat-trick". Un tad Gutkovskis ātri iesit.Taču tad nāca video atkārtojuma izvērtēšanas sistēma (VAR), fiksējot Savaļniekam spēli ar roku.... Lihtenšteinas kolēģi izteica līdzjūtību, ka vēsturisko "hat-trick" atceļ VAR

Sācies 2. puslaiks

47. min. Latvijai neieskaita vārtus Roberts Savaļnieks uz krūtīm uzņēma bumbu un ātri iespēlēja to soda laukumā. Bumba pēc rikošeta no aizsarga nonāca tieši pie Vladislava Gutkovska, kurš raidīja bumbu vārtos. Video tiesnesis izskatīja epizodi. Atkārtojumā izskatījās, ka Savaļnieks bumbu uzņēma, nevis uz krūtīm, bet ar roku. Lai arī atkārtojums bija redzams tikai no viena leņķa, galvenais tiesnesis arī aplūkoja atkārtojumu un atcēla vārtu guvumu.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1536797111077023745

Pirmā puslaika statistika ("SofaScore"):

Uldis Strautmanis no VaducasLatvija puslaika izskaņā pārgāja uz 3-4-3, Ikauniekam kļūstot par trešo izteikto uzbrucēju. Vai tas bija tikai uz pāris uzbrukumiem, to rādīs otrais puslaiks.Katrā gadījumā, jau pirms pirmajiem gūtajiem vārtiem varēja redzēt, ka spēlētāji ir sajutuši spēli, tikuši pāri pirmajām grūtībām un gols bija tikai laika jautājums. Tiesa, pēc otrajiem vārtiem sajūta, ka Latvija nedaudz mazināja tempu.

https://twitter.com/jzigajev/status/1536789111964684292

Latvija - Lihtenšteina 2:0. Noslēdzies 1. puslaiks

44. min. Latvijas izlase diezgan pārliecinoši kontrolē bumbu aizvadītajās minūtēs. Tad Lihtenšteina ar tālu piespēli sāka pretuzbrukumu, kuru apturēja Jurkovskis, noraujot pretinieku uz zemes. Par to viņam parādīja brīdinājumu.

36. min. Gutkovskis varēja gūt trešos vārtus spēlē, kad Lihtenšteinas aizsargs pēc Jurkovska centrējuma nospēlēja neveiksmīgi. Gutkovskis sita tuvējā vārtu apakšējā stūrī, bet Bihels atkal nospēlēja precīzi.

36. min. Savaļnieks no labās malas raidīja bumbu soda laukumā, un tur Ikaunieks lēcienā izdarīja sitienu, tomēr bumba lidoja tieši virsū Lihtenšteinas vārtsargam Bihelam.

Uldis Strautmanis no VaducasLatvija pēc mierīgām pirmajām 15 minūtēm ātri vien salauza pretinieku aizsardzību. Tagad jau spēlētāji arī atbrīvojušies un spēle uzreiz uzlabojas. Saspēles, sapratne laukumā. Ja Latvija tā turpinās spēlēt, tad būs daudz iespēju.

32. min. Cigaņiks pēc piespēles soda laukumā panāca bumbu un piespēlēja gar vārtiem Ikauniekam, taču piespēle bija neveiksmīga. Ikaunieks netika pie sitiena, taču viņš atspēlēja bumbu Zjuzinam, bet viņa sitiens tika bloķēts.

31. min. Lēcienā pēc bumbas Ikauniekam pretinieks ar elkoni trāpīja pa ribām. Pussargam vajadzēja mazu brīdi, lai atgūtos.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1536787814255316993

28. min. Latvija - Lihtenšteina 2:0.Andrejs Cigaņiks no kreisās malas piespēlēja Robertam Uldriķim soda laukumā. Viņš bumbu uzņēma nedaudz neērti, taču izdarīja sitienu tuvējā vārtu apakšējā stūrī, trāpot pa vārtu stabu. Bumba nonāca tieši uz kājas Vladislavam Gutkovskim, kurš raidīja bumbu tukšos vārtos.

Uldis Strautmanis no VaducasDažu minūšu laikā ar īsām piespēlēm laba situācija sakārtota Gutkovskim. Ja pirmajā reizē sitiens no malas nesanāca, tad otra iespēja tieši pretī vārtiem jau tika izmantota par visiem 100%. Var redzēt, ka treneri pamainīja nedaudz taktiku, jo centrējumiem uz garajiem uzbrucējiem Lihtenšteina bija gatava.

23. min. Savaļnieks no teicamās pozīcijas izpildīja tiešo brīvsitienu, taču viņš bumbu raidīja pāri vārtiem.

22. min. Soda laukuma tuvumā Beks no mugurpuses nogāza Toberu, tādējādi nopelnot brīdinājumu.

20. min. Latvija - Lihtenšteina 1:0Latvijas futbolisti ar divām lieliskām piespēlēm sarāva Lihtenšteinas aizsardzību. Roberts Uldriķis piespēlēja starp aizsargiem Vladislavam Gutkovskim, kurš no 16 metriem izdarīja precīzu sitienu.

17. min. Ikaunieks soda laukumā lieliski piespēlēja Gutkovskim, kurš tēmēja tuvējā vārtu stūrī, taču trāpīja vārtu tīklam no otras puses.

15. min. Savaļnieks izpildīja lielisku centrējumu no brīvsitiena, bet Uldriķim pavisam nedaudz pietrūka, lai ar augsti paceltu kāju ieraidītu bumbu vārtos.

12. min. Hāzlers sagādāja savai pirmo stūra sitienu mačā. Černomordijs ar galvu bumbu izsita no sava soda laukuma.

Uldis Strautmanis no VaducasUzreiz pēc sadursmes, kurā cieta Dubra, uz sildīšanos tiek sūtīts Stuglis. Treneri labi zina katru futbolistu un Dubra nav no tiem, kurš ne no kā skaļi nokliegsies. Cerams, ka viens no aizsardzības balstiem varēs turpināt spēli

11. min.Laukuma centrā Zēle nopelnīja brīdinājumu par aso izklupienu pret Dubru. Pieredzējušais Latvijas izlases aizsargs spēli varēs turpināt.

10. min. Savaļnieks iespēlēja augstu piespēli soda laukumā, Uldriķis ar galvu lūkoja piespēlēt Gutkovskim, bet tas neizdevās.

Uldis Strautmanis no VaducasĻoti piesardzīgs futbols spēles sākumā. Latvijas futbolistiem neizdodas dažas piespēles un var redzēt mazu neapmierinātību ar to, ka kaut kā spēle nevedas pirmajās deviņās minūtēs.

7. min. Pagaidām Latvijas izlasei ar tālām piespēlēm neizdodas atrast uzbrucējus. Lihtenšteinas futbolisti pie bumbas arī pārāk daudz netiek.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1536782243171033091

3. min.Uldriķis veiksmīgi pieturēja bumbu un devās soda laukumā. Sitiena pozīcijā viņš nenonāca, bet arī piespēli Cigaņikam uzbrucējs nokavēja.

2. min. Arī Lihtenšteinas futbolists Lihingers divcīņā ar Ikaunieku guva sasitumu, kad viņam trāpīja latvieša elkonis.

1. min. Jau pirmajās sekundēs sadursmē cieta Savaļnieks, kuram pretinieks lēcienā uzkrita virsū. Pēc 30 sekunžu atelpas Latvijas izlases futbolists turpināja maču.

Spēle sākusies!

Latvijas futbola izlase zaudējumu nav piedzīvojusi septiņās spēlēs pēc kārtas, kas ir otra garākā šāda veida sērija. 1938. gadā Latvijas futbolisti zaudējumu nepiedzīvoja astoņās spēlēs pēc kārtas.

https://twitter.com/UStrautmanis/status/1536777906055159808

Uldis Strautmanis no VaducasPatīkami Lihtenšteinas galvaspilsētā jau pa dienu redzēt Latvijas futbola līdzjutējus. Kopā varētu būt ap kādiem 50 Latvijas līdzjutējiem, kurus - ticu - daudz dzirdēsim šodien.

Lihtenšteinas valstsvienības sastāvs mačam (UEFA):

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs nav mainījis sastāvu, salīdzinot ar iepriekšējo spēli.

Lihtenšteinas futbola izlases galvenais treneris Martins Štoklāza: "Nav svarīgi, pret ko mēs spēlējam, mēs redzam, ka varam izveidot momentus un nevajag baidīties un bīties no pretinieka. Ne tikai aizsargāties, bet arī uzbrukt un veidot momentus. Spēlē Latvijā mums bija iespējas, rādījām labu sniegumu, īpaši spēles organizētībā un taktiskajā izvietojumā. Bija sāpīgi, ka ielaidām vārtus, bet mūsu vārtu guvumu VAR atcēla. Ir iespējams gūt labu rezultātu spēlē pret Latviju šeit Vaducā. Laukumā atdosim visu, spēlētāji ir motivēti, zinām, ka mums būs momenti. Esmu pārliecināts, ka varam sagādāt pārsteigumu." https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/lihtensteinas-treneris-jaspele-drosak-un-tad-varam-parsteigt-latviju.d?id=54452700

Latvijas futbolisti ar Lihtenšteinu jau spēkojās "Daugavas" stadionā, kur guva uzvaru ar rezultātu 1:0. Vienīgos vārtus guva Artūrs Zjuzins, taču visa mača garumā Latvijai bija vēl vairākas iespējas gūt golus. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/latvijas-futbolisti-daudz-uzbruk-un-gust-vienus-vartus-uzvara-par-lihtensteinu.d?id=54427604

Latvijas futbola izlases galvenais treneris Dainis Kazakevičs par gaidāmo maču: "Skaidrs, ka nopietni gatavojamies spēlei, jo pirmā spēle pret Lihtenšteinu nedevās viegli, un esam motivēti pēc veiksmīga starta turpināt ar pozitīvu rezultātu. Tā kā šajā ziņā visi ir veseli, visi gatavojas spēlei labā noskaņojumā, pārējo redzēsim futbola laukumā."https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/kazakevics-gandarits-par-izvairisanos-no-traumam-un-norada-uz-lihtensteinas-bistamajiem-pretuzbrukumiem.d?id=54450720

Latvijas futbola izlase UEFA Nāciju līgas turnīrā trīs spēlēs izcīnījusi trīs uzvaras, un otrdien tā mēģinās turnīru turpināt perfekti, vēlreiz spēkojoties ar Lihtenšteinu. https://www.delfi.lv/sports/news/futbols/latvijas-futbolisti-lihtensteina-noslegs-lidz-sim-perfekto-junija-ciklu.d?id=54451074