UEFA Nāciju līga: Portugāle izrauj neizšķirtu pret Spāniju

Portugāles futbolisti ceturtdien spēlēja neizšķirti pret Spāniju UEFA Nāciju līgas spēlē.

A līgas otrās grupas spēlē Portugāle viesu lomā ar rezultātu 1:1 (0:1) noslēdza maču neizšķirti pret Spāniju. Laukuma saimniekus jau spēles 25. minūtē vadībā izvirzīja Alvaro Morata, kurš bumbu Portugāles vārtos raidīja apakšējā kreisajā stūrī pēc Pavlo Sarabijas piespēles.

Portugāles futbolistiem izdevās panākt neizšķirtu 82. minūtē, kad vārtus pēc Žuāu Kanselu piespēles guva Rikardu Horta.

Citā tās pašas grupas spēlē Čehija savā laukumā ar rezultātu 2:1 (1:1) tika pie panākuma pār Šveices futbolistiem. Mača 11. minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja Jans Kuhta, taču minūti pirms pirmā puslaika beigām 1:1 panāca Noa Okafors.

Uzvaras vārtus Čehijas labā pēc neveiksmīgas kļūdas, raidot bumbu savos vārtos, guva šveicietis Džibrils Sovs.

Savukārt B līgas otrajā grupā Izraēla savā laukumā spēlēja neizšķirti pret Islandi, noslēdzot maču ar 2:2 (1:1), kamēr ceturtajā grupā pie uzvarām tika Zviedrijas un Norvēģijas futbolisti.

Zviedrijas uzvaru izbraukumā ar 2:0 (1:0) pār Slovēniju kaldināja Emila Forsberga un Dejana Kuluševska precīzie sitieni, kamēr norvēģi, vienīgos vārtus gūstot Ērlingam Holannam, ar 1:0 (1:0) viesu lomā uzvarēja Serbiju.

Tikmēr C līgas ceturtajā grupā Bulgārija mājinieku lomā spēlēja neizšķirti ar Ziemeļmaķedoniju 1:1 (1:0), vispirms vārtus laukuma saimnieku labā Kirilam Despodovam, bet neizšķirtu panākot Milanam Ristovskim. Šajā pašā grupā pie pārliecinoša panākuma tika Gruzija, kas savā laukumā ar rezultātu 4:0 (2:0) pārspēja Gibraltāru.

Kosova šīs pašas līgas otrajā grupā ar 2:0 (0:0) izbraukumā uzvarēja Kipru. Uzvarētāju labā vārtus guva Valons Beriša un Edons Žegrova.

Vēl Grieķija arī otrajā grupā ar 1:0 (1:0) tika pie panākuma pār Ziemeļīriju, vienīgo bumbu pretinieku vārtos raidot Anastasijam Bakasetam.

Savukārt D līgas otrajā grupā Igaunija savā laukumā ar rezultātu 2:0 (2:0) uzvarēja Sanmarīno.

Igaunijas uzvaru jau pirmajā puslaikā nodrošināja Roberts Kirss un Jonass Tamms, kuri astoņu minūšu intervālā divas reizes pārspēja Sanmarīno vārtsargu.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.