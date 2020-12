UEFA rasisma skandāls: PSG un 'Bašakšehir' spēle turpināsies ar citiem tiesnešiem

Skandalozā UEFA Čempionu līgas spēle futbolā starp Parīzes "St.Germain" un Turcijas vienību "Bašakšehir" tiks izspēlēta līdz galam trešdien, 9. februārī, pavēstījusi UEFA.

Otrdienas vakarā PSG un "Bašakšehir" spēle otrdien tika apturēta 14. minūtē, kad laukuma malā sākās strīds. Kādā no epizodēm mača ceturtais tiesnesis Konstantīns Sebastjans Koltesku sarunā ar galveno tiesnesi rasistiski esot aizvainojis Stambulas kluba galvenā trenera asistentu Pjēru Vebo.

Pēc šī incidenta Stambulas kluba spēlētāji un treneru korpuss devās uz ģērbtuvēm. Pēc tam arī PSG futbolisti pievienojās saviem pretiniekiem, atsakoties turpināt maču.

Kā norāda UEFA, pēc diskusijām ar abiem klubiem nolemts spēli atsākt trešdien, bet atlikušo spēles laiku maču tiesās cita soģu brigāde. Spēle atsāksies pulksten 19:55 pēc Latvijas laika.

UEFA paziņojusi, ka incidents tiks izmeklēts. "Rasisms un jebkāda veida diskriminācija nav pieļaujama futbolā," sociālajos tīklos uzsvēra UEFA.

