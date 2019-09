UEFA sāk lietu pret Franciju par nepareizas himnas atskaņošanu

Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA) otrdien paziņoja, ka tā uzsākusi lietu pret Francijas Futbola federāciju (FFF), jo pirms 2020.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēles pret Albāniju, tika atskaņota Andoras himna.

Atgadījums notika aizvadītajā sestdienā pirms kvalifikācijas cikla spēles starp mājinieci Franciju un Albāniju. Kļūdas dēļ pirms spēles tika atskaņota Andoras, nevis Albānijas himna, bet viesu spēlētāji atteicās uzsākt spēli pirms netika atskaņota Albānijas himna.

Līdz ar notikušo misēkli, spēles sākums aizkavējās par aptuveni piecām minūtēm.

UEFA Disciplinārā komiteja, kas izmeklē notikušā detaļas, paziņojusi FFF, ka lietas noklausīšanās notiks 17.oktobrī. Parasti par līdzīga tipa pārkāpumiem pirmajā reizē tiek piešķirts brīdinājums, bet otrajā naudas sods.

France-Albania UEFA qualifier delayed after French play Andorran national anthem instead of Albanian, enraging Albania & leading them to refuse to start the match until the proper anthem was played pic.twitter.com/Qr3oT9rSpN