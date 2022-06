Ukrainas futbolisti ar emocionālu uzvaru turpina ceļu uz Pasaules kausa finālturnīru

Ukrainas futbolisti trešdien izcīnīja uzvaru pirmajā 2022.gada Pasaules kausa finālturnīra kvalifikācijas "play-off" mačā, turpinot cīņu par vietu finālturnīrā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ukraina viesu lomā ar rezultātu 3:1 (2:0) pārspēja Skotiju.

33.minūtē Ukrainu vadībā izvirzīja Andrijs Jarmolenko, savukārt četras minūtes pēc otrā puslaika sākuma pārsvaru dubultoja Romāns Jaremčuks.

Pēc vairākām abu komandu maiņām mača 79.minūtē vienus vārtus atguva Kolums Makgregors, kurš raidīja bumbu Ukrainas vārtos.

Kompensācijas laikā divu vārtu pārsvaru Ukrainas izlasei atjaunoja Artjoms Dovbiks, tādējādi pieliekot punktu spēlei.

Ukrainas futbolisti izšķirošajā mačā tiksies ar Velsas futbolistiem, kuri jau marta beigās ar rezultātu 2:1 (1:0) uzveica Austriju.

FIFA bija pārcēlusi sākotnēji 24.martā ieplānoto Ukrainas un Velsas spēles datumu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Ukrainas lūgumam pārcelt spēli uz vēlāku laiku piekrita arī tās potenciālās pretinieces Velsa, Skotija un Austrija, kura pusfinālā piekāpās Velsai.

Eiropas zonā kvalifikācijā izlases bija sadalītas desmit apakšgrupās - piecās pa piecām izlasēm un piecās pa sešām izlasēm. Pasaules kausa finālturnīram kvalificējās desmit grupu uzvarētājas, bet "play-off" kārtā piedalās desmit otro vietu ieguvējas un divas labākās UEFA Nāciju līgas komandas, kas apakšgrupās bija ārpus labāko divnieka - Austrija un Čehija.

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras vietu no Eiropas komandām jau nodrošinājusi Vācija, Dānija, Francija, Beļģija, Horvātija, Spānija, Serbija, Anglija, Šveice, Nīderlande, Polija un Portugāle, kā arī Brazīlija, Argentīna, Ekvadora un Urugvaja, Meksika no Dienvidamerikas, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Saūda Arābija no Āzijas, Gana, Maroka, Tunisija, Kamerūna un Senegāla no Āfrikas un Kanādas un ASV izlases no CONCACAF kvalifikācijas zonas.

Pasaules kausa finālturnīrs norisināsies Katarā, un karsto laika apstākļu dēļ turnīrs tiks izspēlēts ziemā no 21.novembra līdz 18.decembrim.

2022.gadā Katarā notiks pēdējais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā piedalīsies 32 komandas. 2026.gada turnīrā, kuru uzņems Kanāda, Meksika un ASV, piedalīsies 48 izlases.