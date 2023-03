Uldriķa supergols neglābj Latviju no zaudējuma Dublinā

Vienus no Latvijas futbola izlases skaistākajiem vārtiem vēsturē trešdien, 22. martā, guva Roberts Uldriķis, tomēr Latvijas valstsvienība Dublinā pārbaudes spēlē ar 2:3 (2:2) piekāpās Īrijas valstsvienībai.

Latvijas izlase jau spēles 17. minūtē nonāca zaudētājos pēc Kaluma O'Doudas un Evana Fērgusona gūtajiem vārtiem. 33. minbūtē Uldriķis ar supergolu samazināja rezultāta starpību, bet pirmā puslaika kompensācijas laikā Artūrs Zjuzins panāca 2:2.

Uzvaru Īrijai 64. minūtē nodrošināja Latvijas izlases neveiksmīga epizode savu vārtu tuvumā, ko izmantoja Čidozī Ogbene.

Jau sestajā minūtē īri pretuzbrukumā izvirzījās vadībā. Pēc Meta Dohertija centrējuma no labās puses Kalums O'Douda apsteidza Robertu Savaļnieku un no vārtsarga laukuma ar galvu raidīja bumbu Pāvela Šteinbora sargāto vārtu labajā stūrī - 1:0 Īrijas labā.

O'Doudam tas bija pirmais vārtu guvums 26 izlases spēlēs.

17.minūtē rezultāts pēc vēl viena centrējuma no labās puses kļuva 2:0. Šteinbors pēc centrējuma bumbu aizskāra, taču no vārtu līnijas bumbu atpakaļ atspēlēja Maikls Obafemi, un Evans Fērgusons no tuva attāluma raidīja bumbu vārtos.

Arī 18 gadus vecajam Fērgusonam tas bija pirmais vārtu guvums trijās spēlēs izlasē.

33.minūtē Vladislavs Sorokins kreisajā laukuma pusē pārķēra bumbu un piespēlēja to pa labi Robertam Uldriķim, kurš pārsteidza vārtsargu Kīvenu Keleheru ar lielisku tālsitienu, trāpot vārtu labajā augšējā stūrī un panākot 1:2.

Puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Kelehers vēlreiz ieraudzīja bumbu savos vārtos pēc brīvsitiena izspēles, kad bumba ārpus soda laukuma nonāca pie Artūra Zjuzina, pēc kura sitiena ar vairākiem rikošetiem trāpīja vārtsargam un iespurdza vārtu labajā stūrī - 2:2.

Otro puslaiku Vladislava Gutkovska vietā Latvijai sāka Raimonds Krollis, bet Danielu Balodi nomainīja Mārcis Ošs. Vēlāk laukumā nāca arī Alvis Jaunzems, Renārs Varslavāns, Aleksejs Saveļjevs un Dāvis Ikaunieks.

Sešas maiņas veica arī īri, bet visumā korektajā spēlē dzelteno kartīti 69.minūtē nopelnīja Andrejs Cigaņiks.

65.minūtē mājinieki atkal izvirzījās vadībā, pretuzbrukumā pa vārtu kreiso stabu trāpot Mikijam Džonstonam, bet atlēkušo bumbu vārtos no tuva attāluma triecot Čidozijam Ogbenem.

Latvijas futbolisti 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu sāks, 28.martā Kārdifā spēkojoties ar Velsu. Eiropas čempionāta D grupā Latvijas futbolisti tiksies arī ar Horvātiju, Turciju un Armēniju.

Portāls "Delfi" piedāvāja spēles teksta tiešraidi.