Ungārija sagādā zaudējumu Anglijai UEFA Nāciju līgā

Ungārijas futbolisti sestdien savā laukumā sagādāja Anglija zaudējumu UEFA Nāciju līgas spēlē.

Ungārija A līgas trešās grupas spēlē ar 1:0 (0:0) pārspēja Angliju.

Vienīgos vārtus mačā 64.minūtē guva Dominiks Soboslai, kurš, izpildot 11 metru soda sitienu, raidīja bumbu apakšējā kreisajā stūrī.

Angļiem vairākkārt bija iespējas izglābties no neveiksmes, taču gan paši spēlētāji nespēja trāpīt vārtos, gan veiksmīgi spēlēja Ungārijas vārtsargs.

Iepriekšējā reize, kad Ungārijai bija izdevies pārspēt Angliju, bija 1962.gadā.

Šovakar vēl spēkosies savā starpā pārējās divas trešās grupas vienības, Itālijai uzņemot Vāciju.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.