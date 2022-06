Ungārijas futbolisti Nāciju līgas mačā sagrauj Angliju

Ungārijas vīriešu futbola izlase otrdien UEFA Nāciju līgas A līgas mačā viesos ar 4:0 (1:0) sagrāva Angliju.

Ungāri angļus uzveica arī pirmajā aplī notikušajā mačā, mājās gūstot virsroku ar 1:0.

Anglijai šis ir smagākais zaudējums savā laukumā kopš 1928.gada, kad tā ar 1:5 kapitulēja Skotijai.

Vulverhemptonā notikušā mača 16.minūtē 1:0 Ungārijas izlases labā panāca Rolands Šallai, kurš pēc brīvsitiena soda laukumā ieguva bumbu un raidīja to tīklā. Ungārija vadībā nostiprinājās 70.minūtē, kad angļi savā laukuma pusē zaudēja bumbu un ļāva Šallai nonākt vienam pret savu vārtsargu.

Desmit minūtes vēlāk angļi vēlreiz nospēlēja nepārliecinoši pie saviem vārtiem un Žolts Naģs ar sitienu ārpus soda laukuma robežas panāca jau 3:0 Ungāru labā.

Angļi maču noslēdza desmit vīru sastāvā, jo astoņas minūtes pirms pamatlaika beigām Džons Stounss tika pie savas otrās dzeltenās kartītes mačā un tika noraidīts. Ar to gan mājinieku nedienas nebeidzās, jo pamatlaika priekšpēdējā minūtē Dāniels Gozdogs pēc Ādama Naģa piespēles nonāca viens pret Āronu Remsdeilu un sita bumbu pāri angļu vārtsargam - 4:0.

Otrā šīs grupas spēlē Vācija Menhengladbahā ar 5:2 (2:0) sagrāva Eiropas čempioni Itāliju.

Itālijas futbolisti piecus vārtus ielaida pirmo reizi kopš 1957.gada, kad ar 1:6 zaudēja Dienvidslāvijai.

Desmitajā minūtē pēc piespēles soda laukumā Jozua Kimmihs uztvēra bumbu, veikli to nolika pa sitienam un no tuvas distances raidīja vārtos - 1:0. Pirms došanās pārtraukumā pirmā puslaika kompensācijas laikā pēc Alesandro Bastoni pārkāpuma Ilkajs Gindoans realizēja 11 metru soda sitienu un nostiprināja Vācijas izlasei vadību.

Otrajā puslaikā, 51.minūtē, pēc itāļu paviršās spēles savā soda laukumā, bumbu no apmēram 13 metriem "cietoksnī" sita Tomass Millers, panākdams jau 3:0. Puslaika vidū minūtes laikā divus vārtus guva Timo Verners, kurš vispirms nepieskatīts pretī vārtiem saņēma Serža Njabrī piespēli, bet pēc tam izmantoja itāļu rupju kļūdu vārtsarga saspēlē ar aizsargiem.

12 minūtes pirms pamatlaika beigām Vilfrīds Gnonto pie vārtiem dabūja Manuela Noiera atsisto bumbu un sita tukšos vārtos. Kompensācijas laika ceturtajā minūtē pēc stūra sitiena Bastoni, raidot bumbu ar galvu, vēl vairāk samazināja vāciešu pārsvaru.

A līgas trešajā grupā pēc četrām spēlēm pirmo vietu ar septiņiem punktiem ieņem Ungārija, seši punkti ir Vācijai, pieci Itālijai, bet tikai divi - Anglijai.

Tikmēr dramatiska mača nogale izvērtās Roterdamā, kur Nīderlande ar 3:2 (2:1) uzvarēja Velsu.

Cīņas 17.minūtē Noā Langs pēc Vincenta Jansena piespēles apmānīja vairākus pretiniekus un raidīja bumbu mērķī. Sešas minūtes vēlāk Kodijs Gakpo pēc paša sitiena ieguva pretinieku bloķēto bumbu un ar atkārtotu mēģinājumu sita to vārtos - 2:0. Trīs minūtes vēlāk Brenans Džonsons pēc pretuzbrukuma no soda laukuma robežas ieripināja bumbu vārtos un samazināja nīderlandiešu pārsvaru.

Pēc pārkāpuma otrā puslaika kompensācijas laika otrajā minūtē Gerets Beils realizēja "pendeli" un panāca 2:2, taču velsieši no zaudējuma neizglābās. Minūti vēlāk Memfiss Depajs ātra uzbrukuma noslēgumā atgrieza Nīderlandi vadībā.

Vēl Beļģija viesos ar 1:0 (1:0) uzveica Poliju.

Spēles 16.minūtē pēc Juri Tīlmansa piespēles soda laukumā Mišī Bačuajī slaidā lēcienā ar galvu raidīja bumbu vārtos, panākot 1:0 beļģu labā.

Pēc četriem mačiem A līgas ceturtajā grupā desmit punkti ir Nīderlandei, septiņus guvusi Beļģija, četrus sakrājusi Polija, bet viens ir Velsai.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamajā sezonā nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamajā sezonā spēkojas A grupās. C grupas vājākās komandas tiekas izslēgšanas cīņās, lai noskaidrotu divas vienības, kas izkritīs uz D līgu, vietā nākot tās divām spēcīgākajām vienībām.

Nāciju līgas turnīrs noris trešo reizi.

Iepriekšējās sezonas finālturnīrs norisinājās pērn oktobrī, Francijai titulcīņā uzvarot Spāniju. Pirmajā sezonā finālturnīru uzņēma Portugāle, mājiniekiem kļūstot par vēsturē pirmajiem UEFA Nāciju līgas čempioniem.