Uzspļaut Ukrainas ciešanām: UEFA apritē atgriežas agresoru tiesneši

Eiropas Futbola asociāciju savienība (UEFA) septembra beigās Nāciju līgas mačam starp Armēniju un Kazahstānu nozīmējusi tiesneses no Krievijas, liecina sacensību mājaslapā pieejamā informācija.

Abu sieviešu izlašu spēle 26. septembrī notiks Armēnijas pilsētā Armavirā, un UEFA uz šo maču atgriezusi darbā tiesnešus no Krievijas. Pēc šīs valsts armijas nepamatotā iebrukuma Ukrainā soģi vairs netika nozīmēti uz UEFA un FIFA mačiem, kā arī liegts piedalīties sacensībās bija Krievijas izlasei.

New competition in UEFA Women's football, please find below the appointments for MD1 and 2 of UEFA Women's Nations League. Among others, Russian referees will be back in UEFA after one year and half. Vera Opeykina will referee Armenia - Kazakhstan on MD2.https://t.co/ihmXReDZyr pic.twitter.com/jjnp0QPcmB