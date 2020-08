Vācijas bundeslīgas klubs 'Schalke 04' šķīries no talantīgā Grīnberga

Latvijas U-21 vīriešu futbola izlases spēlētājs Jānis Grīnbergs karjeru neturpinās Vācijas bundeslīgas kluba Gelzenkirhenes "Schalke 04" sistēmā.

Uzbrucēja un pussarga pozīcijās spēlējošais Grīnbergs uz Vāciju pārcēlās 2017. gada vasarā, no Latvijas virslīgas kluba RFS pārejot uz "Schalke 04" vienības otro komandu.

Vācijā futbolists trīs sezonu laikā valsts ceturtajā un piektajā augstākajā līgā 44 spēlēs atzīmējies ar diviem vārtu guvumiem un piecām rezultatīvām piespēlēm. Savukārt šovasar 21 gadus vecajam futbolistam ar "Schalke 04" klubu beidzās līgumsaistības.

Šobrīd 21 gadu vecais futbolists atrodas jaunas komandas meklējumos. Viņa pārstāvošā aģentūra "BR-Sport" izskatot piedāvājumus no vairākiem klubiem, portālam "Delfi" pauda tās vadītājs Romāns Bezzubovs, kurš konkrētas valstis nevēlējās saukt.

Futbola kluba "Skonto" audzēknis savulaik kļuva par otro visu laiku jaunāko vārtu guvēju Eiropas augstākajās līgās. Grīnbergs ar vārtiem Latvijas futbola virslīgā atzīmējās 15 gadu un 102 dienu vecumā.

Grīnbergs pārstāvējis vairāku vecumu Latvijas jauniešu izlases, jau no 17 gadu vecuma atzīmējoties arī Latvijas U-21 izlasē, ar kuru viņš pagājušā gada rudenī uzsāka Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu.

Talantīgais Grīnbergs bija viens no 1999. gadā dzimušo futbolistu paaudzes, kas 2018. gadā piedalījās Eiropas U-19 čempionāta atlases turnīra Elites kārtā. Tā bija pirmā Latvijas U-19 izlase, kas to paveica kopš 2008. gada. Vairāki no šā gada gājuma futbolistiem gan šobrīd netiek pie regulāras spēļu prakses. Savukārt regulāri ārzemēs kādā valsts augstākajā līgā spēlē vien 19 gadus vecais Kristers Tobers, kurš pārstāv Polijas ekstraklases komandu Gdaņskas "Lechia".