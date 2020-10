Vācijas futbolisti izcīna pirmo uzvaru UEFA Nāciju līgā

Vācijas vīriešu futbola izlase sestdien svinēja savu pirmo uzvaru UEFA Nāciju līgas turnīrā.

Vācieši A līgas ceturtās grupas spēlē viesos ar 2:1 (1:0) pārspēja Ukrainu.

Viesus vadībā izvirzīja Matīass Ginters, kurš uz vārtsarga laukuma robežas saņēma Antonio Rīdigera piespēli un raidīja bumbu vārtos. Otrā puslaika ceturtajā minūtē Ukrainas vārtsargs Heorhijs Buščans izlaida bumbu no rokām, to vārtos ieraidot Leonam Goreckam – 2:0.

Goda vārtus mājinieki guva 13 minūtes pirms pamatlaika beigām, kad Romana Jaremčuka nopelnīto 11 metru soda sitienu realizēja Ruslans Maļinovskis.

Pēc uzvaras Ginters sarunā ar kanālu ARD norādīja, ka smagi trenējies pie tā, lai būtu produktīvs uzbrukuma noslēguma fāzē.

"Bija iespējas uzvarēt ar 3:0, taču ielaidām vārtus. Pirmajā puslaikā pieļāvām muļķīgas kļūdas un vieglās situācijās zaudējām daudz bumbu," teica Ginters.

Kopš UEFA Nāciju līgas pirmsākumiem Vācijas izlase šajā turnīrā bija bez uzvarām, iepriekšējās sešās spēlēs četrreiz cīnoties neizšķirti un divreiz ciešot zaudējumus.

A līgā šajā grupā notika arī abu pārējo komandu duelis, Spānijai mājās ar 1:0 (1:0) uzvarot Šveici.

Vienīgie vārti tika gūti 14.minūtē, kad šveiciešu futbolists savā soda laukumā neveikli paklupa un nespēja uztvert vārtsarga piespēli. Bumba nonāca pie Mikela Ojarsavala, kurš netraucēts panāca 1:0.

Šajā grupā pēc trīs spēlēm līdere ar septiņiem punktiem ir Spānija, piecus punktus guvusi Vācija, trīs ir Ukrainai, bet viens – Šveicei.

Divas spēles sestdien notika arī C līgas pirmajā grupā. Luksemburga mājās ar 2:0 (2:0) uzvarēja Kipru, divus vārtus gūstot Danelam Sinani, bet Melnkalne savā laukumā ar 2:0 (1:0) apspēlēja Azerbaidžānu.

Savukārt vājākajā jeb D līgā notika trīs cīņas. Jau ziņots, ka Latvija viesos cīnījās neizšķirti 1:1 (1:1) ar Fēru salām. Vēl šajā grupā Andora spēlēja 0:0 (0:0) ar Maltu, bet citā grupā Gibraltārs viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja Lihtenšteinu.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022. gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.