Valdību kritizējušais Linekers tomēr atgriezīsies BBC ēterā

Lielbritānijas raidsabiedrības BBC ēterā atgriezīsies leģendārais futbolists Gerijs Linekers, kam iepriekš tika liegts pildīt raidījuma vadītāja pienākumus par publiskajiem izteikumiem sociālajos tīklos.

BBC vislabāk apmaksātā zvaigzne Linekers pagājušajā nedēļā valdības jauno imigrācijas politiku pielīdzināja ar Vācijas nacistu laika retoriku.

Reaģējot uz Linekera ierakstu, BBC atcēla viņu no sporta programmas "Match of the Day" vadīšanas, jo šādi izteikumi pārkāpjot tās objektivitātes noteikumus, savukārt BBC tika apsūdzēta vārda brīvības apspiešanā. Solidarizējoties ar Linekeru, savus pienākumu atteicās pildīt arī daļa komentētāju, analītiķu un bijušo premjerlīgas spēlētāju, kā rezultātā BBC nācās atcelt vairākas nedēļas nogalē paredzētās sporta programmas.

"Gerijs ir svarīga BBC sastāvdaļa un es saprotu, cik daudz viņam nozīmē BBC. Degu nepacietībā atkal viņu redzēt ēterā šajā nedēļas nogalē," pēc pirmdienas lēmuma paziņoja BBC ģenerāldirektors Tims Deivijs.

BBC ģenerāldirektors arī solīja, ka tiks veikts neatkarīgs BBC sociālo mediju lietošanas politikas pārskats, lai atrastu "pelēkās zonas" noteiktajās vadlīnijās.

Bijušais Anglijas un Barselonas kluba uzbrucējs Linekers "Match of the Day" vada kopš 1999.gada.

Linekera neapmierinātību izraisīja iekšlietu ministres Suellas Breivermenas prezentētais plāns apturēt nelegālos imigrantus, kas laivās šķērso Lamanšu.

Lielbritānijas iecerētais imigrācijas likums nelegālajiem imigrantiem, kas valstī ierodas laivās un mazos kuģos, liegs tiesības uz patvērumu.