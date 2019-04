'Valmiera Glass'/ViA futbolisti aizraujošā mačā nospēlē neizšķirti ar 'Ventspili'

Sezonu atzīstami sākusī "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA) sestdien "Optibet" Latvijas futbola virslīgas ceturtās kārtas ietvaros savā laukumā nospēlēja 1:1 (1:0) ar valsts vicečempioni "Ventspili".

Līdz ar to pagājušās sezona virslīgas vājākā vienība "Valmiera Glass"/ViA sezonas pirmajās trijās spēlēs guvusi divas uzvaras un vienreiz cīnījusies neizšķirti, aizvadot lielisku sezonas sākumu.

Abas komandas spēli uzsāka gana aktīvā un atklātā cīņā. Par mača favorīti tika uzskatīta "Ventspils", taču tai izcelties neizdevās, turklāt pašās pirmā puslaika beigās ventspilnieki savā soda laukumā pārkāpa noteikumus, kā rezultātā "Valmiera Glass"/ViA futbolists Boriss Bogdaškins 46. minūtē no 11 metru soda sitiena atzīmes atklāja rezultātu.

Otrajā puslaikā "Ventspils" centās atspēlēties, bet valmierieši gana sekmīgi aizsargājās. Savu Latvijas vicečempioni panāca 67. minūtē, kad Anastasijs Mordatenko pēc lieliskas cīņas soda laukumā izlīdzināja rezultātu 1:1. Abas komandas ļoti aktīvas bija pamatlaika pēdējās desmit minūtēs - spēle ritēja no vieniem vārtiem uz otriem. Vienā no "Ventspils" uzbrukumiem lieliski nospēlēja "Valmiera Glass"/ViA vārtsargs Vladislavs Lazarevs, kurš divas reizes pāris sekunžu laikā glāba mājiniekus no vārtu zaudējuma.

Beidzamajās minūtēs vienības vispār nedomāja par aizsardzību, tām apmainoties bīstamiem uzbrukumiem, turklāt jau kompensācijas laikā lieliska iespēja bija valmieriešu futbolistam Ērikam Punculam, kurš sita tikai nedaudz garām vārtiem. Noslēgumā šajā mačā uzvarētājs tā arī netika noskaidrots.

Jau ziņots, ka pagājušās sezonas valsts čempione "Riga" sestdien viesos ar rezultātu 1:0 (1:0) uzvarēja "Daugavpili".

Vienīgos vārtus šajā mačā guva pagājušās sezonas virslīgas labākais snaiperis Darko Lemajičs.

Šī mača rezultātu jau cīņas 17. minūtē ar sitienu no soda laukuma atklāja Lemajičs. Lai arī "Riga" komandai piederēja teritoriālais pārsvars un tai bija lielāka bumbas kontrole, Latvijas čempioniem nopietnu spiedienu uz "Daugavpils" vārtiem neizdevās radīt. Tikmēr mājinieki ik pa laikam atbildēja ar pretuzbrukumiem, patraucējot rīdzinieku vārtsarga Maksima Uvarenko modrību.

Mača beigās rezultāts vairs nemainījās. Lai arī "Daugavpilij" izdevās izveidot pāris momentus, vārti tā arī netika gūti.

"Daugavpils" pirmajā kārtā ar 1:0 uzvarēja "Metta" futbolistus, bet otrajā ar 0:2 atzina "Valmiera Glass"/ViA pārākumu, trešo kārtu izlaižot. Savukārt čempione "Riga" tika pie divām uzvarām - 1:0 pret "Jelgavu" un 2:1 pret "Metta", savukārt vienīgo zaudējumu cieta pret "Valmiera Glass"/ViA komandu - 0:1.

"Daugavpils" pērn uzvarēja "komanda.lv" pirmajā līgā, nodrošinot ceļazīmi uz virslīgu. Komandas sastāva lielāko daļu veido vietējie futbola audzēkņi, bet līdera loma būs jāuzņemas pieredzējušajam uzbrucējam Vugaram Askerovam. Vienības sastāvā ir arī divkārtējais Latvijas čempions Valērijs Afanasjevs, kā arī no RFS īrētie talanti Daniels Balodis un Maksims Toņiševs. Tāpat no čempiones "Riga" tiek īrēts ukraiņu pussargs Bogdans Kovaļenko.

Tiesa, Askerovam sestdienas spēle diskvalifikācijas dēļ gāja secen.

Tikmēr čempionei "Riga" šosezon pievienojušies uzbrucēji Artūrs Karašausks un Vladislavs Fjodorovs, vārtsargs Maksims Uvarenko, kā arī pussargi Ritvars Rugins un Aleksejs Višņakovs. No ārvalstu futbolistiem ievērības cienīgs CV ir franču uzbrucējam Kevinam Berigo, kurš Francijas augstākajā līgā aizvadījis 169 spēles.

Martā par Latvijas čempionu galveno treneri oficiāli kļuva baltkrievu speciālists Oļegs Kubarevs, kura debijā "Riga" cieta zaudējumu "Valmiera Glass"/ViA komandai. Sezonas priekšvakarā negaidīti "Riga" galvenā trenera amatu pameta portugālis Luīšs Pimenta, kura pienākumus pirmajās divās spēlēs pildīja Mihails Koņevs.

Savukārt Tamaza Pertijas trenētā "Valmiera Glass"/ViA šo sezonu ir iesākusi pārsteidzoši labi, abās pirmajās spēlēs izcīnot uzvaras - 2:0 pret "Daugavpils" un 1:0 pret "Riga". Tikmēr "Ventspils" ir aizvadījusi par spēli vairāk - 2:1 pret Jūrmalas "Spartaks", 1:2 pret "Jelgavu" un 2:0 pret "Metta".

"Valmiera Glass"/ViA klubam starpsezonā pievienojās tādi Latvijā zināmi futbolisti kā pussargi Boriss Bogdaškins un Krišs Kārkliņš, kā arī uzbrucēji Verners Apiņš un Ēriks Punculs, tāpat komandai pievienojās japāņu pussargs Šunsuni Nakamuru un brazīliešu aizsargs Leonardu Silva.

Tikmēr Latvijas vicečempionē "Ventspilī" šogad vairs nav tādu spēlētāju kā pussargs Ritvars Rugins, aizsargi Nauris Bulvītis un Vitālijs Jagodinskis, kā arī Vitālijs Rečickis un Vitālijs Meļņičenko, bet vienībai pievienojušies pussargi Romans Mickevičs, Jevgeņijs Kazačoks, Ingars Sarmis Stuglis, uzbrucējs Kaspars Svārups, talantīgais vārtsargs Vjačeslavs Kudrjavcevs un citi futbolisti.

Jau ziņots, ka kārtas pirmajā spēlēs piektdien RFS viesos izrāva uzvaru 2:1 pār "Metta" vienību, bet "Liepāja" izbraukumā arī pēdējās minūtēs ar 2:1 pieveica "Jelgavu".

Šo kārtu tikmēr izlaiž "Spartaks" futbolisti.

Ar četrās spēlēs gūtiem 12 punktiem virslīgas vadībā šobrīd ir RFS, kam deviņiem punktiem seko "Riga". Septiņi punkti trīs cīņās ir "Valmiera Glass"/ViA futbolistiem, bet tikpat punktu četrās spēlēs ir "Ventspilij". Pa trim punktiem tikmēr ir "Liepājas", "Jelgavas", "Daugavpils" un Jūrmalas "Spartaka" komandām, kamēr "Metta" ir bešā.

Kā zināms, tad šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus.

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.