'Valmiera Glass'/ViA izcīna uzvaru un virslīgas tabulā pakāpjas uz ceturto vietu

"Optibet" Latvijas virslīgas 26. kārtas mačā "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" futbolisti sestdien Vidzemes Olimpiskā centra stadionā ar 3:1 (1:1) pārspēja "Jelgavu", tādējādi apsteidzot ceturtajā vietā esošo "Ventspils" komandu.

Ar diviem precīziem sitieniem Valmieras komandas rindās izcēlās Žorže Teišeira, bet vēl vienus vārtus guva Ofusa Apija, tikmēr jelgavnieku rindās precīzs bija Igors Kozlovs.

Jau mača pirmajā minūtē rezultātu centās atklāt jelgavnieki, tomēr mājinieki soda laukumā bija uzdevumu augstumos, neitralizējot bīstamo situāciju. Tikmēr pirmā reālā vārtu gūšanas iespēja mājiniekiem parādījās 18.minūtē, kad pēc spēcīga sitiena, bumba atlēca aptuveni 25 metrus no vārtiem, kur pirmais pie tās bija Aleksejs Grjaznovs, izdarot spēcīgu sitienu, kas gan bija neprecīzs. Mača rezultātu atklāt izdevās 27.minūtē, kad portugālis Tešeira saņēma bumbu soda laukumā un paspēris pāris soļus tuvāk vārtiem, izdarīja spēcīgu un precīzu sitienu zem vārtu pārliktņa, panākot 1:0 mājinieku labā.

Brīdi vēlāk valmierieši pēc izpildīta brīvsitiena bija tuvu vēl vienam vārtu guvumam, tomēr bumba noripoja pa vārtu līniju, to neitralizējot aizsargam. Savukārt nekļūdīgs spēles 42.minūtē no aptuveni 20 metru atzīmes bija Kozlovs, panākot neizšķirtu 1:1 un ar šādu rezultātu arī noslēdzās pirmais puslaiks. Otrajā puslaikā pēc 12 nospēlētām minūtēm Maksims Votinovs saņēma bumbu jau aiz Valmieras komandas aizsarga, izskrienot vienatnē pret vārtsargu, tomēr sitiens kreisajā vārtu stūrī tika atvairīts. Četras minūtes vēlāk ar bīstamu uzbrukumu atbildēja Krišs Kārkliņš, kurš tika pie bumbas soda laukumā un no tuvas distances ar purngalu mēģināja to ieraidīt vārtos, tomēr nesekmīgi.

75.minūtē no aptuveni 18 metriem spēcīgu sitienu izdarīja Tešeira, tomēr sitiens lidojas nedaudz gar vārtu konstrukciju. Tikmēr piecas minūtes vēlāk portugālis vairs nekļūdījās, jo saņemdams bumbu gar pašu vārtu priekšu, viņš to ieraidīja jau pustukšos vārtos, panākot pārsvaru 2:1. Ar to spēle vēl nebeidzās, jo pēc izspēlēta stūra sitiena, Kārkliņš iecentrēja bumbu soda laukumā, kur lēcienā ar galvu precīzs bija Apija, panākot 3:1. Ar šādu rezultātu arī noslēdzas mačs.

Valmierieši turnīra tabulā ir piektie, bet pēc izcīnītās uzvaras pakāpās uz ceturto vietu. Vidzemes komanda pēdējā laikā spēlē ar mainīgām sekmēm, divu mēnešu laikā virslīgā septiņos dueļos tiekot tikai pie vienas uzvaras. Iepriekšējā mačā valmierieši viesos ar 0:3 kapitulēja Jūrmalas "Spartakam".

Turpretī "Jelgava" šobrīd ir septītā. Zemgalieši virslīgā svinējuši divas uzvaras pēc kārtas un zaudējuma rūgtumu nav izjutuši vairāk nekā mēnesi. Komandas rindas šonedēļ papildināja ukraiņu uzbrucējs Maksims Marušičs, kurš iepriekšējā sezonā bija RFS labākais vārtu guvējs.

Pirmajā aplī savstarpējais mačs noslēdzās bezvārtu neizšķirti 0:0, bet otrajā aplī pārāki ar 1:0 bija valmierieši.

Šīs kārtas turpinājumā "Ventspils" savā laukumā uzņems RFS, bet čempione "Riga" cīnīsies ar "Liepāju". Šo kārtu izlaiž "Metta".

Ar 44 punktiem 21 spēlē kopvērtējuma vadībā ir "Riga" komanda, bet par trim punktiem mazāk ir 23 cīņas aizvadījušajai RFS. Tālāk ar 34 punktiem 22 spēlēs ir "Spartaka" komanda, ceturtā ar 33 punktiem 23 spēlēs ir "Valmiera Glass"/ViA, piektajā vietā ar 31 punktu 22 mačos ir "Ventspils", bet 28 punkti 22 dueļos ir "Liepājai". Septītā ar 26 punktiem ir 22 mačos aizvadījusī "Jelgava", tālāk ar 24 punktiem 21 duelī seko "Daugavpils", bet pēdējā ar 19 punktiem 22 cīņās ir "Metta".

Kā zināms, šajā sezonā virslīgā startē deviņas komandas, kas ir par vienu vairāk nekā pērn, līdz ar to viena vienība izlaiž konkrēto kārtu. Plānojams, ka nākamajā sezonā virslīgā startēs desmit vienības.

Sezona noslēgsies 9.novembrī.

Sākot ar šo sezonu, par turnīra ģenerālsponsoru kļuvis uzņēmumu grupa "Optibet". Jaunais sadarbības līgums starp biedrību "Latvijas Futbola virslīga" un "Optibet Sporta bārs" noslēgts uz turpmāko divu sezonu periodu. Tāpat turnīram ir jauna vizuālā identitāte.

Pirms iepriekšējās sezonas turnīra rīkotāji noslēdza 2+1 gadu sadarbību ar "Best4Sport TV" kanālu, kas tādējādi pārraida virslīgas mačus. Šajā sezonā futbola virslīgas spēles atgriezušās arī kanālā "Sportacentrs.com TV" un Latvijas Televīzijas 7.kanālā (LTV 7).

Iepriekšējā sezonā pirmo reizi kluba vēsturē par čempioni kļuva "Riga" komanda, aiz sevis atstājot "Ventspils" vienību, bet trešā bija RFS.