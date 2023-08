'Valmieras' un 'Riga' futbolisti aizvada UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmās spēles

Latvijas futbola komandas "Valmiera" un "Riga" šodien aizvadīs UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmās spēles.

"Valmiera" plkst.20 "Skonto" stadionā uzņems Albānijas klubu Tirānas "Partizani", bet "Riga" stundu vēlāk viesos sāks maču ar Nīderlandes vienību Enshedes "Twente".

"Valmiera" un "Partizani" pāra uzvarētāja izšķirošajā jeb "play-off" kārtā tiksies ar UEFA Eiropas līgas trešās kvalifikācijas kārtas pāra zaudētāju "Astana" vai Razgradas "Ludogorets". Pirmajā spēlē ar 2:1 uzvarēja Kazahstānas klubs, tuvinot bulgāru vienību sezonas turpināšanai Konferences līgā.

Valmieras un Tirānas komandas kā savu valstu čempiones Eirokausu sezonu sāka UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, kur Latvijas vienība divu maču summā ar 2:4 zaudēja Ļubļanas "Olimpija", bet Albānijas klubs ar 1:3 atzina Barisavas BATE pārākumu. Vienības nonāca UEFA Konferences līgas čempionu zarā, kur iepriekšējā kārtā "Valmiera" ar 10:0 sagrāva "Tre Penne", bet "Partizani" ar 5:1 guva virsroku pār Eskaldezas "Atletic".

"Valmiera" Latvijas čempionātā šobrīd ieņem trešo vietu, kamēr "Partizani" Albānijas meistarsacīkšu jauno sezonu sāks tikai nākamajā nedēļā.

"Riga" un "Twente" pāra uzvarētāju "play-off" kārtā gaida tikšanās ar slaveno Turcijas komandu Stambulas "Fenerbahce" vai Slovēnijas vienību "Maribor".

Rīgas komanda kvalifikācijas pirmajā kārtā summā ar 2:1 pārspēja Reikjavīkas "Vikingur", bet otrajā ar 4:3 uzveica ungāru "Kecskemet", vispirms izglābjoties no izstāšanās pamatlaikā, bet pēc tam izraujot uzvaru pagarinājumā. "Twente" no pirmās kārtas bija brīva, bet otrajā ar 2:1 apspēlēja zviedru "Hammarby IF", vietu nākamajā kārtā arī nodrošinot pagarinājumā.

"Riga" šobrīd ir Latvijas čempionāta līdere, kamēr iepriekšējās sezonas Nīderlandes piektajai spēcīgākajai komandai "Twente" nacionālais čempionāts sāksies šajā nedēļas nogalē.

UEFA Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu nepārvarēja RFS un "Auda".

Grupu turnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt kopumā četras kvalifikācijas kārtas.

Šīs sezonas UEFA Konferences līgas fināls notiks nākamā gada 29.maijā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās.

Pagājušajā sezonā par UEFA Konferences līgas uzvarētāju kļuva Anglijas premjerlīgas klubs Vesthemas "United", kas finālā ar 2:1 pārspēja Itālijas A sērijas vienību Florences "Fiorentina".