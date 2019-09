Van Deika sāncenši cīņā par FIFA balvu – Mesi un Ronaldu

"Liverpool" aizsarga nīderlandieša Virgila van Deika pretinieki cīņā par pasaules labākā futbolista balvu būs tie paši kas Eiropā – "Barcelona" uzbrucējs argentīnietis Lionels Mesi un Turīnas "Juventus" pārstāvošais portugālis Krištianu Ronaldu.

Pirmdien Milānā tika nosaukti finālisti Starptautiskās futbola federāciju asociācijas (FIFA) pasaules labāko futbolistu nominācijās. Balvas tiks pasniegtas ceremonijā Milānā 23. septembrī.

Par UEFA 2018./19. gada sezonas labāko spēlētāju 29. augustā Monako pasludinātais nīderlandietis van Deiks bija "Liverpool" kluba atslēga uzvarā Čempionu līgā aizvadītajā sezonā, kā arī Nīderlandes valstsvienības sastāvā kvalificējās UEFA Nāciju līgas finālam.

Ja uzvarēs van Deiks, viņš kopš 1992. gada būs pirmais Nīderlandes futbolists pēc Marko van Bastena, kurš atzīts par gada labāko futbolistu pasaulē vai ieguvis "Zelta bumbas" balvu. Tāpat viņš tādā gadījumā būs pirmais aizsargs, kurš izpelnījies šādu godu pēc itālieša Fabio Kanavaro 2006. gadā.

Pagājušajā gadā par labāko pasaules futbolistu tika atzīts Madrides "Real" pārstāvošais horvāts Luka Modričs, bet labāko trijniekā bija arī Ronaldu.

Mesi savukārt iekļuvis finālistu vidū gada skaistāko vārtu konkurencē Ferenca Puškāša balvas izcīņā ar savu golu Spānijas čempionātā marta spēlē pret Betisas "Real". Konkurentos pieteicies kolumbietis Huanfers Kintero ar vārtiem februārī Argentīnas čempionātā Buenosairesas "River Plate" mačā ar Aveljanedas "Racing Club" un ungārs Daniels Žori ar "Debrecen" un Budapeštas "Ferencvaros" spēlē februārī gūtajiem vārtiem.

Sievietēm finālistu vidū ir nesenā Eiropas labākās futbolistes balvu nopelnījusī Anglijas labās puses aizsardzības spēlētāja Lūsija Bronza, kura konkurēs ar ASV futbolistēm Meganu Rapino un Eiliju Morganu.

Gada labākā trenera balvu saņems kāds no Anglijas premjerlīgas pārstāvjiem – Jirgens Klops no UEFA Čempionu līgas uzvarētājas "Liverpool", Anglijas premjerlīgas čempiones "Manchester City" vadītājs Žuzeps Gvardiola vai Čempionu līgas finālistes Totenhemas "Hotspur" stūrmanis Maurisio Početino.

Sieviešu komandu treneru vidū labāko trijniekā iekļuvusi Džila Elisa, kuras vadībā ASV futbolistes šovasar triumfēja Pasaules kausā, anglis Fils Nevils un nīderlandiete Sarina Vihmana.

Labākā vārtsarga balvai izvirzīti divi brazīlieši – Alisons no "Liverpool" un Edersons no Mančestras "City", kā arī vācietis Marks-Andrē ter Štēgens no "Barcelona".

Sieviešu konkurencē finālistu rindās iekļuvusi čīliete Kristiane Endlere no Parīzes "Saint-Germain", zviedru vārtsardze Hedviga Lindāla no "VfL Wolfsburg" un nīderlandiete Sāri van Fēnendāla, kas pārstāv Madrides "Atletico".

FIFA pārtraucot līgumu ar izdevumu "France Football", no 2017. gada Eiropas labākais futbolists un pasaules labākais futbolists atkal tiek noteikti atsevišķās aptaujās.

Kopš 1956. gada "France Football" pēc kontinenta žurnālistu balsojuma pasniedza Eiropas labākā futbolista balvu jeb "Ballon d'Or", bet, tā kā bieži šīs balvas ieguvējs bija identisks FIFA veidotās pasaules labākā futbolista aptaujas uzvarētājam, 2010. gadā pēc tā brīža FIFA prezidenta Zepa Blatera iniciatīvas tās tika apvienotas. FIFA labāko spēlētāju noteica valstsvienību kapteiņu, galveno treneru un žurnālistu balsojums, un turpmāk šādu formātu pārņēma "Ballon d'Or".

2016. gadā noslēdzās "France Football" līgums ar FIFA, kas netika pagarināts.