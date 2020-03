VAR sistēma – futbola palīgs un posts reizē

Tehnoloģiju attīstība un to iesaiste ir neizbēgama gandrīz ikkatrā nozarē, pie tam futbols nav izņēmums. Tieši pēdējo divu, trīs gadu laikā zīmīgu lomu pasaules spēcīgāko futbola līgu vai turnīru tiesnešu darbībās ir ieņēmusi tiesneša video asistenta sistēma (VAR). Tomēr ieviestā tehnoloģija paspējusi izveidot ne vienu vien strīdīgu momentu un asu diskusiju.

Anglijas premjerlīgas mačā februārī starp Mančestras "United" un Londonas "Chelsea" vienībām spēles galvenais tiesnesis ar VAR palīdzību pieņēma vairākus strīdīgus lēmumus. Visai principiālajā cīņā par nostiprināšanos Eirokausu zonā "United" izbraukumā ar 2:0 uzveica "Chelsea".

Šis mačs izpelnījās lielu nosodījumu ne tikai no skatītāju, bet arī no spēlētāju, treneru un citu iesaistīto puses. Mājiniekiem pēc video atkārtojuma noskatīšanās neieskaitīja divus vārtu guvumus, kā arī Mančestras spēlētājam Harijam Magvairam spēles pirmajā nogrieznī neparādīja sarkano kartīti ļoti strīdīgā epizodē.

Rival fans will cry LiVARpool when this is an obvious red card for Maguire that wasn’t given pic.twitter.com/hr62UmKgUI — MT (@MT_Futbol) February 17, 2020

Pēc VAR palīdzības spēles galvenais tiesnesis norādīja, ka Magvairs noteikumus nav pārkāpis.

"Esmu apskatījis epizodi vēlreiz. VAR sistēma paredzēta šādiem gadījumiem, taču viņi pieņēma nepareizu lēmumu. Harijam Magvairam bija jāsaņem sarkanā kartīte, tas ir skaidrs. Protams, ka tas mainīja spēles gaitu," pēc zaudējuma savu viedokli izteica "Chelsea" galvenais treneris Frenks Lampards.

Pats Magvairs attaisnojās, ka kājas kustība bija pavisam nejauša, kā pašaizsardzības instinkts, lai viņam virsū neuzkristu pretinieku spēlētājs Mišī Bačuajī.

Spēles 57. minūtē pēc stūra sitiena "Chelsea" aizsargs Kurts Zumā guva izlīdzinājuma vārtus, taču pēc video atkārtojuma noskatīšanās precīzo raidījumu neieskaitīja. Tiesnesis visnotaļ smago lēmumu pamatoja ar Sesara Aspilikvetas pārkāpumu pret Viljanu, taču ignorēja faktu, ka "Chelsea" aizsarga veiktais grūdiens mugurā bija tikai ķēdes reakcija uz pārkāpumu pret viņu.

Fred pushed Azpilicueta into William and the VAR ruled out the goal 😩@FA you'll are bought. pic.twitter.com/KpsOTkDimI — Chelsea UK (@TheChelseaUK) February 18, 2020



"Protams, pie Zumā vārtiem es pagrūdu Viljanu, taču arī mani pagrūda. Vismaz aizej līdz monitoram – tas aizņem pusminūti," pēc mača vīlies VAR lēmumā bija Aspilikveta. "Galvenajam tiesnesim ir jābūt tam, kurš pieņem šos lēmumus."

Turpinājumā vārtu svinības mājiniekiem liedza vēl viens VAR lēmums. Pēc video atkārtojuma noskatīšanās Mančestras klubu izglāba Olivjē Žirū minimālais aizmugures stāvoklis. Arī par šī lēmuma pareizību futbola pasaules viedoklis dalās.

Giroud goal called back. pic.twitter.com/0RlOqXzSeJ — NBC Sports Soccer (@NBCSportsSoccer) February 17, 2020



"Priecājos, ka manos spēlētāja gados nebija VAR sistēma," pēc uzvaras atzina "United" treneris Ūle Gunnars Sulšērs, kurš norādīja uz Žirū minimālo aizmugures stāvokli.

Lai gan ir naivi cerēt, ka VAR sistēmu tuvākajos gados pavisam ieviesīs arī Latvijas futbola virslīgā (lielākoties lielo izmaksu un tiesnešu kvalifikācijas dēļ), izmēģinājuma versijas atsevišķās spēlēs nav nekas neiespējams. Par šo jautājumu Latvijas futbola vidē pērn aicināja padomāt futbola klubs "Liepāja", kas protestēja par neieskaitīto vārtu guvumu pirmās kārtas mačā pret RFS, kurā liepājnieki piedzīvoja zaudējumu ar 0:2.

Tiesnesis norādīja, ka epizodē bijis pārkāpums pret vārtsargu, taču bijušais Liepājas kluba spēlētājs Jānis Ikaunieks savā "Facebook" profilā veica ierakstu ar pievienotu video materiālu, kurā redzams, ka kontakts bijis tikai pēc vārtu guvuma.

Kopējā kontekstā VAR sistēma futbolu padarījusi par ļoti pedantisku spēli – mūsdienās Žirū puspēdas aizmugure traucēja ieskaitīt nozīmīgus vārtus, tikmēr 1986. gada Pasaules kausa ceturtdaļfinālā futbola leģendas Djego Maradonas slavenie ar "Dieva roku" gūtie vārti palīdzēja Argentīnai uzveikt turnīra favorīti Angliju.

Maradona Hand of God "goal" was biggest sporting travesty in history. You Americans with your NBA make me laugh. 😂 pic.twitter.com/nzEVzTUyui — ℕ𝕖𝕚𝕝ℙ𝕠𝕝𝕝𝕪𝕋𝕚𝕔𝕜𝕤 🕯 (@NeilPollyTicks) February 16, 2020



Spēli pret Angliju argentīnieši uzvarēja ar 2:1, pusfinālā Maradonas divu vārtu guvumi atnesa 2:0 uzvaru pret Beļģijas valstsvienību, bet zelta mačā Argentīna ar 3:2 bija pārāka par Vāciju.

Tiesneša video asistenta sistēmu 2017./2018. gada sezonas sākumā ieviesa Vācijas un Itālijas spēcīgākajā futbola līgā, gadu vēlāk arī Spānijas un Francijas. Debiju Anglijas premjerlīgā VAR piedzīvoja vien šosezon. Pērn VAR sistēma ieņēma nopietnu lomu arī UEFA Čempionu līgā, turklāt 17. februārī UEFA apstiprināja, ka video sistēmu izmantos arī šī gada Eiropas līgas izslēgšanas spēļu mačos.

VAR bija pieejams arī visos 2018. gada Pasaules kausa mačos, un UEFA izziņoja, ka to turpinās izmantot arī citos nacionālo izlašu turnīros – Eiropas čempionāta kvalifikācijas izslēgšanas spēlēs martā, 2020. gada Eiropas čempionātā un 2022. gada FIFA Pasaules kausā.