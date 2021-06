Vārti un likmes Spānijā un Eirokausos. Cik daudz jokainu spēļu bija 'Ventspilij'?

Kā liecina žurnālistu Ulda Strautmaņa ("Delfi") un Agra Suveizdas (Sportacentrs.com) rīcībā nonākusī informācija, pirmā nedaudz vairāk kā pusotra gada laikā kopš Adlana Šišhanova kļūšanas par futbola kluba "Ventspils" īpašnieku komanda aizvadīja vismaz desmit aizdomīgas spēles, no tām virkne bijusi ārkārtīgi aizdomīgas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šajā rakstā uzsvaru liksim uz trim sarunātajām izbraukuma spēlēm UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā – tieši par šiem mačiem komplektā ar mēģinājumu sarunāt spēli pret "Bordeaux" bargas diskvalifikācijas saņēma gan Šišhanovs, tiekot diskvalificēts uz mūžu, gan klubs, no Eirokausiem tiekot izslēgts uz septiņiem gadiem.

Eirokausu atbildes spēles un nometnes Spānijā



UEFA 2009. gadā izveidotajā likmju krāpšanas noteikšanas sistēmā (UEFA-BFDS) skanēja skaļi trauksmes zvani par trim no piecām "Ventspils" pārbaudes spēlēm otrajā Spānijas nometnē 2019. gada ziemā, un UEFA savam partnerim "Sportradar" lūdza sagatavot Kurzemes kluba profilu, ko saņēma aprīlī. Laika posmā no 2011. gada jūnija līdz Šišhanova kļūšanai par "Ventspils" īpašnieku klubs aizvadīja 13 spēles, kuras bija piesaistījušas BFDS uzmanību, taču tās visas drīzāk bija saistībā ar pretiniekiem, nevis ventspilniekiem – visos 13 potenciāli aizdomīgajos mačos "Ventspils" uzvarēja, kopējai vārtu bilancei sasniedzot 60:3. Ilgstošs Latvijas futbola pazinējs pretiniekus noteikti jau nojauš – piecas spēles bija pret "Jūrmalu" (4:0, 3:1, 6:0, 6:1, 7:0), pa divām pret Daugavpils "Daugavu"(4:0, 4:0), "Ilūksti" (7:1, 5:0) un Rīgas "Daugavu" (4:0, 3:0) un pa vienai pret "Gulbeni" (3:0) un "Babīti" (4:0).

Toties pēc Šišhanova stāšanās amatā UEFA-BFDS uzmanības lokā bija nonākušas trīs spēles no treniņnometnes Marveljā, kur ventspilnieki 2019. gada februārī tikās ar Krievijas Premjerlīgas klubu "Rostov" (0:3) un Norvēģijas klubiem "Ranheim" (3:1) un "Jerv" (0:1). Pret "Rostov" spēles sākumā bijušas aizdomīgas likmes uz "Ventspils" zaudējumu (pie rezultāta 0:0), bet galotnē bijušas aizdomīgas likmes uz zaudējumu ar vismaz diviem vārtiem (pie rezultāta 0:1) un zaudējumu ar vismaz trim vārtiem (pie rezultāta 0:2). Tāpat aizdomīgi kritušies koeficienti uz vismaz trim gūtiem vārtiem. Pret "Ranheim" aizdomīgas likmes bijušas uz to, ka "Ventspils" neuzvarēs ar vairāk kā vieniem vārtiem (tātad šīs likmes neizgāja) un pēdējās 30 minūtēs pie rezultāta 1:1 uz to, ka būs vairāk par 2,5 un vairāk par 3,5 vārtiem. Izskaņā divi vārti patiešām tika gūti. Savukārt pret Norvēģijas otrās līgas klubu "Jerv" bijušas aizdomīgas likmes uz "Ventspils zaudējumu un pēdējās 15 minūtēs, kad vēl bija 0:0, uz vismaz vieniem gūtiem vārtiem. "Ventspils" ielaida 89. minūtē.

"Sportradar" pēc izmeklēšanas ar pārliecību secina, ka visas trīs spēles acīmredzot bija ietekmētas, un norāda, ka aizdomīgas spēles Spānijas nometnēs Šišhanova vadībā gan 2016., gan 2017. gadā aizvadījusi arī Moldovas "Dacia". Visbeidzot, kā ceturtā aizdomīgā spēle Šišhanova vadībā līdz 2019. gada aprīlim fiksēta izbraukuma spēle Eiropas līgā pret "Luftetari" (3:3), ko UEFA šomēnes atzina par ietekmētu no Šišhanova puses. Sešarpus mēnešus pēc "Sportradar" analīzes UEFA saņēma arī "Stats Perform Integrity" ziņojumu par gandrīz pilnām pirmajām divām sezonām Šišhanova ērā, un šajā ziņojumā iekļautas desmit aizdomīgas spēles – ieskaitot visas četras, kuras jau norādīja "Sportradar". Trim no šīm četrām spēlēm "Stats Perform" deva maksimālo aizdomu līmeni jeb piekto, savukārt "Rostov" spēlei tika četrinieks. Ceturtais līmenis tika arī izbraukuma spēlēm pret "Teuta" (0:1) un "Gzira United" (2:2), kuras arī UEFA atzina par ietekmētām. Lūk, pilns "Stats Perform" saraksts ar norādītiem aizdomu līmeņiem (1 – bez aizdomām, 2 – mazas aizdomas, 3 – vidējas aizdomas, 4 – lielas aizdomas, 5 – ļoti lielas aizdomas). Atgādinām, ka tieši pēc Spānijas nometnes 2019. gadā par kluba pirmās komandas atbalsta pārtraukšanu paziņoja "Ventspils Ultras".

Вентспилс Ультрас, приняли решение, отказаться от голосовой и визуальной поддержки основного состава ФК Вентспилс в сезоне 2019.

Сложно болеть за команду, которая регулярно участвует в подозрительных матчах. Сложно рвать глотку на трибуне за тех, кто на поле ведёт "свою игру".

— Молодой твиттер (@aleksey_molodoy) March 10, 2019

FKV ir daudz īstu līdzjūtēju, kas vienmēr mūs atbalsta, mēs spēlējam priekš viņiem. Savu viedokli var izteikt jebkurš, it īpaši interneta pļāpātāji, bet tas nenozīmē, ka viņiem ir tasnība. Ir labs sakāmvārds: "Suņi rej, karavāna iet tālāk..." — FK Ventspils (@fkventspils_) March 10, 2019

~84.min., rezultāts 0:0. Pretinieku vārtsargs veic atsitienu (iepr. epizode sen cauri), dzeltenzilajiem savā laukuma pusē 2 laukuma spēlētāji, pretinieku laukuma pusē 8, no kuriem atpakaļ virzās tikai 2. Žēl, bet arī citās epizodēs brīvās zonas tika atstātas vieglprātīgi. :( pic.twitter.com/HWZiug9vKR — LV_futbols (@LV_futbols) February 28, 2019







Nedēļu iepriekš savās mājās uzvarējusi ar 5:0, "Ventspils" jau bija spērusi platu soli pretī iekļūšanai nākamajā kārtā un duelim pret Francijas "Bordeaux". Ventspilnieki pamatsastāvā neveica nevienu izmaiņu, tomēr pirms spēles nelielas favorītes loma tika atvēlēta mājinieku komandai. Tas gan drīz vien mainījās. Kaut arī laukumā nekas neliecināja par "Ventspils" pārsvaru, jau mača sākumā tika novērots pirmais aizdomīgo likmju vilnis, un visos trijos dažādu organizāciju ziņojumos, analizējot likmju koeficientu svārstības, tika konstatēts, ka likmju veicēji ir aizdomīgi pārliecināti par "Ventspils" spējām un koeficienti strauji, pretēji loģikai krīt gan uz kurzemnieku uzvaru spēlē, gan uz uzvaru pirmajā puslaikā. "Stats Perform" norāda, ka 15. minūtē koeficients uz "Ventspils" uzvaru no 2,75 bija nokritis līdz 1,66, bet uz uzvaru puslaikā – no 3,20 līdz 1,79. Lai arī "Luftetari" 44. minūtē no 11 metru atzīmes izvirzījās vadībā, puslaiks tiešām beidzās ar "Ventspils" vadību.

Pēc gūtajiem vārtiem "Luftetari" veica vārtsargu maiņu, un laukumā devās īrētais horvāts Hrvoje Bukovskis, kurš Ventspilī ielaida piecus vārtus un kuram spēles pret "Ventspili" tā arī palika vienīgās Albānijas klubā. Un vairāk nekā 10 minūšu ilgajā kompensācijas laikā (puslaika vidū tika nomainīts savainotais tiesnesis) albāņi ļāva divus vārtus gūt Adelekem Akinjemi. Pārņemot vadību ar 2:1, "Ventspils" melnkalniešu treneris Dejans Vukičevičs otrā puslaika ievadā, nomainot krietni vecākos Ritvaru Ruginu un krievu uzbrucēju Vasiliju Pavlovu, laukumā sūtīja 18 gadus veco Kasparu Kokinu un nepilnus 18 gadus veco Raenu Tālbergu, kuri nevienā citā Eirokausu spēlē Šišhanova ērā neaizvadīja vairāk par 16 minūtēm, un jau drīzumā atkal priekšā bija mājinieki (3:2). Tad sākās otrais ārkārtīgi aizdomīgais likmju vilnis, kas tika fiksēts visos trijos ziņojumos, - svārstības liecināja, ka likmju veicēji ir pārliecināti, ka "Ventspils" nezaudēs. "Sportsradar" vērš uzmanību, ka 89. minūtē koeficients uz to, ka atlikušajā spēles daļā "Ventspils" gūs vairāk vārtu par pretiniekiem, bijis komisks 1,54, tādējādi šāda notikuma varbūtību novērtējot ar 65%, kaut gan tobrīd koeficientam būtu bijis jābūt ap 10,22 jeb varbūtībai ap 10%. Un "Ventspils" iesita – kompensācijas laika trešajā minūtē izraujot 3:3.

Tāpat aizdomīgas svārstības bijušas uz kopējo vārtu skaitu, vēl pie rezultāta 0:0 spēlmaņiem sagaidot daudz vārtu – mača gaitā bijis daudz likmju uz vairāk nekā 2,5, vairāk nekā 4,5 un vairāk nekā 5,5 vārtiem. Vienā no trim ziņojumiem novērotas aizdomīgas likmes arī pārtraukumā, koeficientam uz "Ventspils" uzvaru pie rezultāta 2:1 neloģiski kāpjot. "Good Game!" veiktajā spēlētāju snieguma analīzē visi vārti uzskatīti par aizdomīgiem – "Ventspils" otrie un trešie ielaistie vārti atzīti par anormāliem, bet pārējie četri vārti atbilduši potenciāli anormālam līmenim. "Good Game!" ieskatā aizdomīgi darbojušies vismaz pieci "Ventspils" pamatsastāva futbolisti. Likmju svārstības kopumā bijušas tik aizdomīgas, ka pazīstamais Āzijas bukmeikeru kantoris "188bet" pārtraukumā apturējis tiešraides piedāvājumu spēlei. "Starlizard" ziņojumā spēles aizdomīgums novērtēts ar ceturto no pieciem līmeņiem, bet "Stats Perform" deva maksimālo piekto līmeni. Neskatoties uz to, ka "Luftetari" zaudējums nepiepildījās, izgāja viss pārējais šķietami nepieciešamais, kas izrietējis no svārstībām.

Spēles aizdomīgumu apliecina likmju un snieguma analīzes, bet spēles ietekmēšanas faktu pierāda no Oļega Gavrilova telefona iegūtā informācija. Nepilnu mēnesi pēc spēles Šišhanovs lūdza Gavrilovu veikt nepieciešamos ekrānuzņēmumus, lai pierādītu, ka no viņu puses viss ir ticis izdarīts un būtu bijusi peļņa, ja vien bukmeikeri nebūtu likmes atcēluši. "Betfair" esot apstiprinājusi UEFA četru kontu īslaicīgu slēgšanu par aizdomīgām likmēm uz "Ventspils" neizšķirtu un lūgusi šo kontu īpašniekus pamatot šādas likmes izdarīšanu. Tāpat spēles pēcpusdienā Gavrilovs sarakstījās ar Šišhanova tautieti un Šišhanova iepriekšējā kluba "Dacia" bijušo prezidentu Rustamu Polonkojevu par gaidāmo tikšanos restorānā Šišhanova uzdevumā ar sīkāk neprecizētiem albāņiem.

Uz šo tikšanos bez Gavrilova un Polonkojeva esot devies arī bijušais "Dacia" direktors Aslambeks Edilsultanovs, kurš 2020. gada nogalē pārņēma Šišhanova daļas "Ventspilī" un kurš agrāk esot izdarījis likmes uz "Ventspils" spēlēm Spānijā , un melnkalniešu tulks Mihails, bet Polonkojevs ieteicis Gavrilovam, kurš bijās par iespējamu policijas reidu, nesaukt savu īsto vārdu. Gavrilovs, kura klātbūtni Albānijā apstiprina pēcspēles dienā Tirānas lidostā veikts foto, 15 minūtes pirms spēles instruēja savu sievu par 3000 naudas vienību likmes veikšanu uz "Luftetari" Āzijas handikapu -0,25, un sieva 25 minūtes vēlāk apstiprināja, ka relatīvi nelielu summu 3000 eiro uzlikusi uz "Luftetari" Āzijas handikapu -0,25 ar koeficientu 1,79. Jāpiebilst gan, ka šāda likme bija pretrunā gaidāmajām svārstībām un notikumiem laukumā un Gavrilovs par šo konkrēto likmi, ja tāda tika izdarīta, zaudēja 1500 eiro. Jāatgādina, ka šī likme ir tikai aisberga redzamā (atrastā) daļa un ka paralēli bukmeikeru kantoros notika likmju birums uz "Ventspili".

Kā izmeklēšanā secinājusi UEFA, gandrīz precīzi gadu vēlāk Šišhanovs atkal ietekmējis "Ventspils" atbildes spēli Albānijā. Ja pret "Luftetari" šķietami iesaistīta bija arī sāncenšu komanda, tad šajā mačā gan aizdomas krīt tikai un vienīgi pār "Ventspils" galvu. Mājās uzvarējusi ar 3:0, "Ventspils" izbraukumā varēja atļauties zaudēt arī ar divu vārtu starpību (vai pat trīs, ja pati gūtu vārtus). Par šo spēli tika iesniegti divi koeficientu svārstību analīžu ziņojumi no "Genius Sports" un "Stats Perform", un abos ziņojumos secinājumi bija visnotaļ līdzīgi. Pirmais aizdomīgo svārstību vilnis bija pirmā puslaika gaitā. Pirms mača nelielas favorītes loma bukmeikeru kantoros tika atvēlēta "Teuta", kuras izredzes uzvarēt tika novērtētas ar 47%, ceturtajā minūtē nelielas favorītes lomā negaidīti jau bija "Ventspils", bet drīz pēc tam sākās masveida likmes uz "Teuta" uzvaru mačā. Ja 15. minūtē IBCbet uz "Teuta" uzvaru piedāvāja koeficientu 2,07, tad 27. minūtē tas bija nokritis līdz 1,45.

IBCbet nolēma pārtraukt koeficientu izlikšanu uz spēles iznākumu, taču turpināja piedāvāt Āzijas handikapu, "Luftetari" -0,5 (idejiski tieši tas pats, kas uzvara spēlē) handikapam 41. minūtē nokrītot līdz 1,36. Tādējādi "Teuta" uzvaras varbūtība no 47% spēles sākumā bija pieaugusi līdz 74% - kaut arī tablo joprojām vēstīja par 0:0. Otrā puslaika ievadā "Ventspils" arī ielaida vārtus, un gan "Stats Perform", gan "Good game!" snieguma analīzēs secināts, ka ļoti aizdomīgi soda laukuma vidū nospēlējis Jevgeņijs Kazačoks un ka iesaistīta vai potenciāli iesaistīta bijusi arī teju visa aizsardzības līnija un vārtsargs. "Good Game!" ielaistos vārtus nosaukusi par anormālu spēles notikumu un atkal secinājusi, ka spēlē kopumā iesaistīti bijuši pieci pamatsastāva futbolisti. Neilgi pēc "Teuta" uzvaras koeficienta krišanās interesantas svārstības sākušās arī kopējā vārtu skaita ziņā. Ja sākotnēji koeficienti liecināja, ka gaidāmi vismaz trīs vārti, 40. minūtē koeficients uz mazāk par 2,75 vārtiem no 2,75 nokritis uz 1,40. Pēc "Teuta" gūtajiem vārtiem koeficientu svārstības arī mudinājušas domāt, ka likmju veicēji ir pārliecināti par to, ka "Teuta" uzvarēs un spēles turpinājumā tiks gūti tikai vieni vārti (tātad mājinieki uzvarēs ar 2:0), taču šāds scenārijs gan nepiepildījās.

Šīs spēles sakarā no Gavrilova telefona iegūtas sarakstes ar tā brīža Latvijas čempiones "Riga" izpilddirektoru Romānu Lajuku, kurš agrāk strādājis arī tādos klubos kā "Gulbene" un Daugavpils "Daugava", un Edgaru Obodņikovu, kuru UEFA nodēvējusi par azartspēļu operatora "Evolution Gaming" darbinieku, tiesa, "Evolution Gaming" Latvijas filiāle noliegusi personas ar šādu vārdu un uzvārdu strādāšanu uzņēmumā. Vairākas stundas pirms spēles Gavrilovs Lajukam bildis, ka Albānijā gaidāms balagāns un ka Šišhanovs neesot spējis vienoties (taču tātad ir vismaz mēģinājis to darīt): "Viņi vēl ņems un viņu izd... (cenzēts) no dusmām. Vai arī atdos (spēli). Tikai divi varianti." Pirmā puslaika vidū, kad koeficients uz "Teuta" jau bija krietni krities, Obodņikovs vaicāja Gavrilovam, vai "Ventspils" atdod spēli, un Gavrilovs secinājis, ka visdrīzāk tā arī ir, lai gan viņam tika teikts, ka viss būs tīri. Arī sarakstē ar Lajuku Gavrilovs jau pēc mača uzsvēra, ka viņš netika informēts par gaidāmajiem notikumiem un ka viņš varētu būt "uzmests". "Sarkanais karogs būs?" vaicāja Lajuks. "100%," atbildēja Gavrilovs, un "Genius Sports" šai spēlei tiešām atvēlēja sarkano karogu, bet "Stats Perform" deva ceturto no pieciem aizdomu līmeņiem. Gavrilova telefonā izmeklētāji tikuši arī pie "Google Translate" arhīva, kuros Gavrilova no krievu uz angļu tulkotie teksti vedina domāt, ka viņš trīs dienas pirms spēles kādam sacījis, ka uz Albāniju ved skaidru naudu, bet vēlākos tulkojumos bijuši mājieni par sadarbību (bez spēļu pieminēšanas) ar kādu albāņu grupējumu.

Divas nedēļas vēlāk Šišhanovs esot ietekmējis arī "Ventspils" atbildes spēli Maltā. Mājās uzvarot ar 4:0, izbraukumā ventspilnieki izlaida uzvaru (2:2), bet tika tālāk ar kopējo rezultātu 6:2. Pēc spēles uzvirmoja arī rasisma skandāls, kas beidzās ar abpusējiem noraidījumiem un "Ventspils" vārtsarga Kostjantina Mahnovska diskvalifikāciju uz desmit starptautiskām spēlēm. Nepieciešamība noraidīties likmju koeficientu svārstībās gan neparādās, taču svārstības vēstīja par cita veida aizdomām. Pirmkārt, pirms spēles pārāk strauji krita koeficients uz "Gzira United" uzvaru – piemēram, koeficientiem atveroties neilgi pēc pirmās spēles, neliela favorīte bija "Ventspils" (3,00-3,30-2,17), dienu pirms atbildes spēles koeficients uz mājinieku uzvaru bija 1,75, bet pirms spēles sākuma vairs tikai 1,57.

Ja Albānijas spēlēs pirmās milzīgās aizdomas tiešraides svārstībās bija jau pirmā puslaika padsmitajās minūtēs, Maltā lielāko daļu spēles tiešraides koeficienti turējās normas robežās. Taču lielās dīvainības sākās pēc "Ventspils" izlīdzinājuma vārtiem 72. minūtē un jo īpaši pēc kurzemnieku vadības pārņemšanas 79. minūtē. Kaut arī "Gzira United" zaudēja ar 1:2 un viss bija praktiski zaudēts arī divu spēļu summā, likmju veicēji bija pārliecināti gan par to, ka tiks gūti vēl vieni vārti, gan par to, ka "Gzira United" izglābsies jeb šos vārtus gūs tieši maltieši. 83. minūtē mājinieku vārti netika ieskaitīti aizmugures dēļ, bet koeficienti turpināja krist neiedomājamos ātrumos. Kā liecina "bet365" piedāvājums, 85. minūtē uz neizšķirtu koeficients bija 3,25 jeb par pusotru reizi zemāks par matemātiski loģisko (4,98), 90. minūtē koeficients bija 3,10 (2,8 reižu mazāks par normu jeb 8,77), bet kompensācijas laika trešajā minūtē tas bija 5,50 jeb 8,3 reižu mazāks par normu (45,46).

Līdzīga aina 89. minūtē bija vērojama arī "118bet" Āzijas handikapa piedāvājumā ("Gzira United" -0,25 bija 1,69, nevis gaidītais 4,73) un vairāk nekā 3,5 vārtu piedāvājumā (1,52, nevis 4,82). Kaut arī nepiepildījās pirmsspēles likmes uz mājinieku uzvaru, visdīvainākās aizdomas bija tieši spēles izskaņā pie rezultāta 1:2. "Good Game!" snieguma analīzē par anormāliem atkal atzīti abi ventspilnieku ielaistie vārti – tādējādi trīs sarunāto spēļu laikā anormāli, pēc "Good Game!" domām, bijuši pieci no sešiem "Ventspils" ielaistajiem vārtiem, bet sestie bijuši potenciāli anormāli. Par iesaistītiem spēlētājiem Maltas mačā atzīti trīs leģionāri, vēl pieci futbolisti – potenciāli iesaistīti.

Arī šīs spēles izmeklēšanā neiztika bez Gavrilova telefona. Tajā atrodamie "Google Translate" arhīva ieraksti liecina, ka Gavrilovs spēles pēcpusdienā no krievu uz angļu valodu tulkojis šādus ierakstus: "strādāsim atkarībā no rezultāta" un "cik viņi var nopirkt pārtraukumā?" Šajos ierakstos nav pieminēta saistība ar spēli Maltā, taču tāda ir pieminēta citā tulkojumā pusotru nedēļu vēlāk: "Vari uzzināt par Ventspils-Gzira spēli?" Gavrilova telefonā uzieta ari iespējamā likmju grāmatvedība, kuras nosaukumā pieminēts Adlans, un starp lērumu spēļu divreiz pieminēts arī "Gzira" nosaukums.

Kuri spēlētāji bija iesaistīti?



Uz mūžu diskvalificētais Šišhanovs no UEFA puses tika atzīts par vainīgu iepriekš minēto trīs Eirokausu spēļu sarunāšanā, taču spēļu ietekmēšana, protams, nebūtu bijusi iespējama bez palīgiem – bez treneriem un/vai spēlētājiem. Pirmajā spēlē komandu vadīja melnkalnietis Dejans Vukičevičs, bet nākamajos divos - bijušais Aleksandra Starkova palīgs Igors Kļosovs, un šie abi speciālisti agrāk bijuši "Dacia" galvenie treneri. Viņi UEFA ziņojumos par šīm trim spēlēm gan nav pieminēti aizdomu sakarā, taču "Good Game!" veica vērienīgas spēlētāju snieguma analīzes. Lai arī tās bija ļoti detalizētas, izdarot secinājumus ar biomehānikas un īpašas programmatūras palīdzību, un ar skaidriem secinājumiem futbolistu uzvārdu sakarā, jāuzsver, ka tā vienlaikus ir arī vismazāk uzticamā pierādījumu daļa, kas var kalpot kā noderīga fona informācija, lai paspilgtinātu citus, nopietnākus, pierādījumus. Un tādēļ arī uz secinājumiem par spēlētāja aizdomīgām darbībām jāskatās kritiski – jo zemāka līmeņa spēlētājs, jo vairāk kļūdu viņam vajadzētu pieļaut. Ar šīm analīzēm nav gana, lai nopietni apvainotu spēlētājus, un droši vien arī tādēļ nevienam no viņiem nav piemērotas nekādas sankcijas, tomēr noteikti jāpiebilst, ka arī pārāk bieža figurēšana aizdomīgo darbību sarakstā nez vai ir laba zīme.

"Good Game!" analizēja pilnas spēles, nevis tikai atsevišķas epizodes, un uzskaitīja dīvainas novirzes no tā, kā spēlētājam būtu bijis jāspēlē vai kāda pozīcija jāieņem konkrētās spēles situācijās. Attiecīgi jo biežāk šādu epizožu, jo reālāk tikt atzītam par aizdomīgā rīcībā iesaistītu spēlētāju. Tāpat tika ņemts vērā, vai šīs darbības ir bijušas neatkarīgas vai ķēdes reakcijas un vai ar tām būtu bijis pietiekami aizdomīga uzbrukuma noorganizēšanai bez citu darbību nepieciešamības. Visu trīs spēļu aizdomu sakarā figurē ārzemju aizsargi Abdulgafars Mamahs, kurš ļoti ilgu karjeras daļu pavadījis Šišhanova paspārnē, un Moldovas "Zimbru" spēlējušais Ēliu Baptista, kurš klubā gan bija krietni pēc neilgā posma, kad Šišhanovs bija "Zimbru" līdzīpašnieks. Šis duets par iesaistītiem atzīti pret "Luftetari" un "Gzira United", bet par potenciāli iesaistītiem – spēlē pret "Teuta". Abi piedalījās arī visās trijās ļoti aizdomīgajās spēlēs Spānijas nometnē. Pie 1+1 tika Jevgeņijs Kazačoks, Giorgi Mčedlišvili un Kostjantins Mahnovskis, bet divās spēlēs potenciāli iesaistīts (jeb 0+2) bijis Pavels Osipovs. Vienā spēlē, "Good Game!" ieskatā, iesaistīti bija latviešu futbolisti Maksims Uvarenko, Vitālijs Jagodinskis, Ritvars Rugins un Kaspars Svārups, kā arī nigēriešu uzbrucējs Tosins Aijeguns un Haiti aizsargs Sonī Alsenā.

Atkārtosimies – "Good Game!" analīzes iesakām uztvert kritiski, jo, piemēram, pret "Luftetari" daudz vairāk izceltas tieši ventspilnieku darbības, kaut gan vismērķtiecīgāk ielaistie vārti spēlē, iespējams, bija tieši pēdējie jeb "Luftetari" izpildījumā, bet pirmajos "Luftetari" ielaistajos vārtos pie rezultāta 1:0 vēl pirms noslēdzošā sitiena bija acīmredzams mēģinājums nopelnīt 11 metru soda sitienu pret pilnīgi citu spēlētāju, bet otrajos ielaistajos vārtos "Luftetari" aizsargi, skriedami pārāk lēni, vārtu priekšā atstāja divus ventspilniekus. Šie trīs albāņu ielaistie vārti saņēma potenciāli anormālu, nevis anormālu atzīmi. "Luftetari" sastāvā iesaistītu spēlētāju statusu ieguva trīs futbolisti – uzmainītais vārtsargs Bukovskis, kurš dīvaini nospēlējis tūliņ ielaistajos divos vārtos, sekmējot nepieciešamo "Ventspils" uzvaru pirmajā puslaikā, Ledio Ličajs un Albano Aleksi, kurš gadu vēlāk pret "Ventspili" spēlēja "Teuta" rindās.