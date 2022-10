Velsas un Horvātijas futbola izlašu treneri apmierināti ar EČ kvalifikācijas izlozi

Latvijas vīriešu futbola izlases pretinieku Velsas un Horvātijas valstsvienību galvenie treneri pēc 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas izlozes bija apmierināti ar tās rezultātiem.

"Kopumā esam apmierināti ar izlozi," svētdien pēc apakšgrupas pretinieku uzzināšanas sacīja Velsas izlases galvenais treneris Robs Peidžs. "Pirmkārt, izdevās izvairīties no Beļģijas, ar ko esam spēlējuši jau astoņas reizes pēdējo deviņu gadu laikā. Arī tas, ka ir piecas nevis sešas komandas grupā nav slikti, jo būs iespēja aizvadīt pārbaudes spēles."

Kā norādīja Peidžs, Velsas izlasei šoreiz nav atvēlēta vien cīņa par otro vietu kvalifikācijas grupā. "Varam cīnīties par pirmo vietu," sacīja velsiešu galvenais treneris. "Domāju, ka viss izdosies. Esam kvalificējušies 2022.gada Pasaules kausam, diviem pēdējiem Eiropas čempionātiem un ceram uz trešo pēc kārtas."

Apmierināts ar izlozes rezultātiem bija arī Horvātijas izlases galvenais treneris Zlatko Daličs.

"Varam būt apmierināti ar savu grupu, bet mums jābūt uzmanīgiem," sacīja Daličs. "Respektējam visas komandas un neviens pretinieks nav viegls."

"Vienmēr esmu bijis optimists un domāju, ka varam kvalifikāciju pārvarēt," norāda Daličs. "Izbraukuma spēlēs būs grūti, īpaši pret Latviju, jo neko daudz par viņiem nezinām. Tomēr jābūt gataviem visam un jāuzvar kvalifikācijas grupā."

Jau vēstīts, ka svētdien notikušajā 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupu izlozē Latvijas izlase tika D apakšgrupā, kurā kopumā būs piecas valstsvienības.

Latviešu pretinieki būs Horvātija no UEFA Nāciju līgas groza, Velsa no otrā groza, Armēnija no trešā un Turcija - no ceturtā.

Ar Horvātiju, kuras sastāvā ir 2018.gada pasaules labākais futbolists Luka Modričs, Latvija tikusies četras reizes, 2002.gada Pasaules kausa kvalifikācijā un 2012.gada Eiropas čempionāta atlasē, un visos šajos mačos piedzīvojusi zaudējumus. Ar Gereta Beila pārstāvēto Velsu Latvijai ceļi krustojušies vienu reizi, 2004.gadā pārbaudes mačā piedzīvojot zaudējumu ar 0:2.

Savukārt ar Turciju būs spēkošanās jau ceturtajā atlases ciklā. 2004.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas "play-off" kārtā latvieši turkus uzvarēja divu maču summā, pēc tam bija divi neizšķirti 2016.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā, bet 2022.gada Pasaules kausa atlasē pēc neizšķirta 3:3 mājās tika piedzīvots dramatisks zaudējums ar 1:2.

Latvija un Armēnija tikusies divos pārbaudes mačos, 2009.gadā spēlējot bezvārtu neizšķirti un 2014.gadā izcīnot uzvaru ar 2:0.

Kvalifikācijā piedalīsies 53 valstu izlases. Krievija iebrukuma Ukrainā dēļ ir diskvalificēta, bet Vācijai kā turnīra rīkotājai kvalifikācijā nav jāpiedalās.

Finālturnīrā iekļūs desmit grupu pirmo divu vietu ieguvējas, bet vēl trīs finālturnīra dalībnieki 2024.gada martā tiks noskaidroti Nāciju līgas A, B un C līgu "play-off" spēlēs.

Eiropas čempionāts no 2024.gada 14.jūnija līdz 14.jūlijam norisināsies desmit Vācijas pilsētās.

Pašreizējā Eiropas čempione ir Itālija, kura 2021.gadā Londonā finālā pēcspēles sitienos pieveica Angliju.