Velsas zvaigzne uz Rīgu nebrauks: Beils noslēdz spožo karjeru

Velsas futbola zvaigzne Garets Beils lēmis likt punktu sportista karjerai, pirmdien paziņoja spēlētājs. Līdz ar to šogad viņš Eiropas čempionāta kvalifikācijā pret Latviju nespēlēs.

Beils punktu profesionāļa karjerai licis vien 33 gadu vecumā. Vēl 2022. gada izskaņā viņš pārstāvēja Velsas izlasi Pasaules kausa finālturnīrā, būdams valstsvienības kapteinis. Komanda gan neizkļuva no apakšgrupas.

Gareth Bale retires from professional football. The decision has been made and announced. 🚨🚨⚪️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #Bale



Klubu kontekstā Beila pēdējā pieturvieta bija ASV komanda "Los Angeles", ar ko kļuva par augstākās līgas (MLS) čempionu. Ziedu laikus velsietis piedzīvoja Spānijas grandā Madrides "Real, ar ko piecas reizes triumfēja UEFA Čempionu līgā un trīsreiz - "La Liga" čempionātā. Kopumā karaliskajā klubā uzbrūkošais pussargs tika pie 16 trofejām.

Karjeras laikā Beils pārstāvējis arī "Southampton" un Totenhemas "Hotspur".

Savukārt valstsvienībā Beils aizvadīja 111 spēles un guva 41 vārtus. Abos rādītājos viņš ir izlases rekordists, turklāt sekmēja Velsas iekļūšanu gan Pasaules kausa, gan Eiropas čempionāta finālturnīros.

Velsas izlase ir ielozēta vienā 2024. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupā ar Latviju. Mači paredzēti 28. martā Velsā un 11. septembrī Latvijā. Vēl apakšgrupā spēlēs Turcija, Horvātija un Armēnija.

2 – Gareth Bale is the only player to have scored a match-winning goal in two separate UEFA Champions League finals (2013-14 and 2017-18). Legacy. pic.twitter.com/u9bjokJpAj