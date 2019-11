'Verona' līdz 2030.gadam diskvalificē līdzjutēju par rasistiskiem izteikumiem, taču neizbēg no soda

Itālijas A sērijas futbola klubs "Verona" par rasistiskiem izteikumiem līdz 2030.gadam diskvalificējis vienu no komandas līdzjutējiem, taču ar to nebija gana, lai nākamo mājas spēli neaizvadītu pie daļēji slēgtām tribīnēm.

"Verona" svētdien savā laukumā ar 2:1 pārspēja "Brescia" vienību. Vienā no spēles epizodēm Brešas komandas uzbrucējs Mario Balotelli solīja, ka pametīs laukumu, jo izdzirdējis, ka mājinieku līdzjutēji atdarinājuši pērtiķim līdzīgas skaņas.

Mačs tika pārtraukts uz četrām minūtēm un vēlāk turpinājās. "Verona" komandas galvenais treneris Ivans Juričs, kluba prezidents Mauricio Seti un vēlāk arī pilsētas mērs Federiko Sboarina neapstiprināja, ka līdzjutēji veikuši šādas darbības.

Tāpat Balotelli apgalvojumus noraidīja "Verona" pazīstamais līdzjutējs Luka Kastelīni, kurš gan pirmdien sarunā ar "Cafe Radio" teica, ka "Balotelli ir itālis, jo viņam ir Itālijas pase, bet viņš nekad nebūs pilnībā itālis". Otrdien "Verona" atbildēja, ka Kastelīni izteikumi ir pilnīgi pretēji kluba vērtībām un ētikas principiem, diskvalificējot viņu līdz 2030.gada jūnijam.

Tiesa, ar to nebija gana, un A sērijas rīkotāji pāris stundas vēlāk lēma, ka "Verona" komandai nākamā mājas spēle būs jāaizvada pie daļēji slēgtām tribīnēm.

Itālijas futbolu pēdējā laikā piemeklējuši vairāki rasistiski incidenti, kuros iesaistīti līdzjutēji. Vairākas augsta ranga Itālijas futbola amatpersonas aicinājuši uz striktākiem mēriem rasisma izskaušanā.

Scenes in Italy. Mario Balotelli, presumably in response to racist abuse from fans, picks up ball and kicks it into stands.

We - football, society – need teammates/opponents to stop pleading with victims to not walk off, start walking off with them instead pic.twitter.com/wQ6rfs7j0K

— Henry Bushnell (@HenryBushnell) November 3, 2019