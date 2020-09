Vēsturiska pāreja Latvijas futbolā – Arokodare devies uz Vācijas bundeslīgu

"Optibet" futbola virslīgas kluba "Valmiera" uzbrucējs Toluvulase Arokodare piektdien manīts Vācijā, kur viņš grasās vienoties ar Vācijas bundeslīgas vienību "1. FC Koln", ziņo Vācijas mediji "Bild" un "Kölnische Rundschau".

Arokodare jau ticies ar kluba pārstāvjiem un tūlīt pat veiks medicīniskās pārbaudes. Ķelnes vienība ir gatava par futbolista pāreju "Valmiera" FC vienībai samaksāt apmēram 2 miljonus eiro, min "Kölnische Rundschau".

Kāds acīgāks cilvēks arīdzan paspējis Vācijā ievērot Arokodari, medijam "Bild" publicējot fotogrāfiju ar 19 gadus veco sportistu.

Der nächste Neue beim #effzeh kommt aus Nigeria - Stürmer Tolu Arokodare (19) ist in Köln am Trainingsgelände vorgefahren. Er spielte zuletzt in Lettland pic.twitter.com/gfBxco05pt