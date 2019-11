Video: 'Eintracht' kapteinis rupji ar plecu nogrūž zemē 'Freiburg' galveno treneri

Vācijas bundeslīgas futbola čempionāta spēlē ar sportam neraksturīgu neētisku un rupju rīcību izcēlies Frankfurtes "Eintracht" kapteinis Davids Avrahams.

Mača kompensācijas laikā bumba atstāja laukumu aiz sānu līnijas, bet "Freiburg" galvenais treneris Kristians Streihs spēra soli nostāk un neiaztika bumbu, jo viņa vadītā komanda tobrīd bija vadībā ar 1:0. Abrahams devās pēc bumbas un tīši ar plecu nogāza gar zemi 54 gadus veco Streihu. Argentīniešu futbolista rupjība izsauca nekārtības, bet no lielāka kautiņa komandām izdevās izvairīties.

Abrahams saņēma sarkano kartīti un, iespējams, viņam tiks piespriests bargāks sods par nesportisko rīcību, bet "Freiburg" nosargāja uzvaru ar 1:0.

What was he thinking 😵

David Abraham deliberately runs into Freiburg head coach Christian Streich. pic.twitter.com/gcibpwVCWh