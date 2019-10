Video: Eiropas līgas spēli pārtrauc drons ar Kalnu Karabahas karogu

UEFA Eiropas līgas spēle starp Luksemburgas klubu "F91 Dudelange" un Azerbaidžānas komandu "Qarabag" ceturtdien, 3. oktobrī, uz 15 minūtēm pārtrauca drons, pie kura bija piestirpināts strīdīgās teritorijas Kalnu Karabahas armēņu karogs.

Incidents notika pirmajā puslaikā. Pēc spēles apturēšanas "Qarabag" komandas futbolisti ar bumbu centās trāpīt dronam, bet mēģinājumi bija nesekmīgi.

Spēlē ar 4:1 uzvarēja Azerbaidžānas komanda, bet "F91 Dudelange" vadība pēc mača atvainojusies viesiem par incidentu, norādot, ka tā bijusi provokācija.

Kalnu Karabaha ir lielākoties armēņu apdzīvots reģions Kaukāzā, kas kopš deviņdesmito gadu sākuma ir "de facto" neatkarīga armēņu republika. Tas atrodas starp Armēniju un Azerbaidžānu. Kalnu Karabahai ir ļoti cieša saistība ar Armēniju, bet oficiāli joprojām tiek uzskatīts, ka tā ir Azerbaidžānas sastāvā. Jau kopš Pirmā pasaules kara beigām šis apgabals ir bijis par strīdu iemeslu starp šīm divām valstīm.

