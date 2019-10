Video: 'Leipzig' futbolists Čempionu līgā izceļas ar meistarstiķi vārtu 'devītniekā'

UEFA Čempionu līgas G apakšgrupas mačā "Leipzig" futbolists Marsels Sabicers izcēlās ar fantastisku vārtu guvumu, sekmējot viņa komandas uzvaru ar rezultātu 2:1 pār Sanktpēterburgas "Zeņit".

Spēles 59. minūtē Sabicers ieguva bumbu soda laukuma stūrī un izdarīja perfektu sitienu, bumbu iegriežot tālajā vārtu stūrī. Tieši viņa vārtu guvums panāca mača gala rezultātu. Pirms tam Leipcigas komandai pēc Sabicera piespēles vārtus guva Konrads Laimers.

Apakšgrupā vadībā ar sešiem punktiem ir "Leipzig", pa četriem punktiem iekrājušas "Zeņit" un Lionas "Olympique" komandas, bet trīs punkti ir Lisabonas "Benfica" rēķinā.

Another great goal from Leipzig, this time Marcel Sabitzer finds the top corner of the top corner pic.twitter.com/elkgM7Z07J — James Nalton (@JDNalton) October 23, 2019

This view of Marcel Sabitzer's goal for RB Leipzig yesterday is outrageous. So beautiful to watch, poetry in motion. 😍🔥 pic.twitter.com/JYhPTDbZfj — FutbolBible (@FutbolBible) October 24, 2019

marcel sabitzer with a goal of the year candidate pic.twitter.com/wWgi5ot8bD — ty (@OhWowFelix) October 23, 2019