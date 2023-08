Video: Mesi turpina fenomenāli – ar brīvsitienu galotnē panākt neizšķirtu

Argentīnas futbolists Lionels Mesi svētdien guva vēl vienus vārtus Maiami "Inter" sastāvā, palīdzot komandai Ziemeļamerikas un Centrālamerikas Līgu kausa izcīņas astotdaļfinālā pārspēt "FC Dallas".

Mesi vispirms mača sestajā minūtē izvirzīja savu komandu vadībā, bet spēles 85. minūtē guva vārtus, izpildot brīvsitienu. Viņš izlīdzināja spēles rezultātu 4:4 un panāca spēles pagarinājumu. Uzvarētājs tika noskaidrots pēcspēles sitienu sērijā, kurā "Inter" uzvarēja ar 5:3. Argentīnietis realizēja arī "pendeli".

