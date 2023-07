Video: Mesi vēlreiz apliecina savu talantu un spoži debitē Maiami 'Inter' sākumsastāvā

Argentīniešu superzvaigzne Lionels Mesi naktī uz trešdienu spoži debitēja ASV augstākās līgas (MLS) kluba Maiami "Inter" sākumsastāvā, gūstot divus vārtus un bruģējot ceļu pretī pārliecinošai uzvarai.

Līgas kausa izcīņas mačā "Inter" pārpildītā savā stadionā ar 4:0 (3:0) uzvarēja Atlantas "United".

Kopš pievienošanās Maiami klubam Mesi pirmo reizi devās tā sākumsastāvā, turklāt jau mača ievadā parūpējās par vārtiem. Vispirms astotajā minūtē pieredzējušais Serhio Busketss lieliski atrada argentīnieti, kurš aizskrēja uz vārtiem. Mesi vispirms trāpīja pa vārtu stabu, bet pēc tam ar atkārtotu sitienu atklāja rezultātu.

HE’S DONE IT AGAIN.

Otro vārtu guvumam Mesi bija nepieciešamas tikai 14 minūtes. "Inter" kapteinis no laukuma centra uzsāka komandas uzbrukumu, piespēlēja bumbu Robertam Teiloram, bet pēc tam tā nonāca atpakaļ pie argentīnieša, kurš precīzi sita no soda laukuma vidus.

Līdz pirmā puslaika beigām Teilors guva vēl vienus vārtus, turklāt 53. minūtē viņš bija precīzs vēlreiz, kad uz pretinieku "cietoksni" aizskrēja kopā ar Mesi, kurš filigrāni piespēlēja partnerim bumbu.

Mesi laukumu atstāja 78. minūtē, un uzreiz pēc tam daudz "Inter" atbalstītāju nolēma atstāt tribīnes.

Timelapse video of Inter Miami fans pouring out of the DRV PNK after Messi subs off in 77th minute. The downside of GOAT Watching. 🐐pic.twitter.com/cYB4u42Fcj