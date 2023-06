Video: Nekārtībās Prāgā pirms UEFA Konferences līgas fināla aizturēti vismaz 16 cilvēki

Čehijas policija aizturējusi vismaz 16 cilvēkus pēc nekārtībām, kas trešdienas, 7. jūnija, vakarā izcēlās Prāgā, kur risināsies UEFA Konferences līgas fināls futbolā starp Vesthemas "United" un "Fiorentina".

Nekārtībās cietuši vismaz trīs cilvēki, no kuriem viens nogādāts slimnīcā. Policija apstiprinājusi 16 cilvēku aizturēšanu, bet vairāki mediji vēsta, ka aizturēto skaits varētu pārsniegt 30.

Britu mediji vēsta, ka kautiņu sākuši "Fiorentina" fani, kas uzbrukuši bārā dzerošajiem britu futbola faniem. Kautiņā un nekārtībās lietā liktas signālraķetes, dažādas ķēdes, nūjas un pudeles.

Conference League 07/06/23 Final 🇨🇿 Prague, Czech Rep. Another point of view shows WHU 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 going after Fiorentina 🇮🇹 after the initial attack

Several Fiorentina ultras detained by the police in Prague this afternoon, after they attacked the pub with West Ham fans in Prague. pic.twitter.com/IBxYyZaLcd