Video: Ronaldu dusmīgs uz latviešu tiesnesi Treimani, par to saņem 'plāksteri'

Portugāļu futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu otrdien izrādīja neapmierinātību par tiesneša Andra Treimaņa lēmumu, par ko latvietis viņam parādīja dzelteno kartīti.

Latvijas soģu brigādei ar galveno tiesnesi Andri Treimani, kā arī viņa asistentiem Haraldu Gudermani un Alekseju Spasennikovu otrdien bija uzticēts pārraudzīt Saūda Arābijas Karaļa kausa izcīņas ceturtdaļfināla spēli starp Ronaldu pārstāvēto "Al-Nassr" komandu un "Abha" vienību.

Šajā mačā ar 3:1 uzvarēja "Al-Nassr", bet pirmā puslaika kompensācijas laikā Ronaldu, neapmierināts par tiesneša lēmumu apturēt ātro uzbrukumu, svilpjot puslaika beigas, aizspēra bumbu tālu prom, par ko no Treimaņa saņēma dzelteno kartīti.

Ronaldo received a yellow card for kicking the ball away in frustration after the referee whistled the end of the first half. pic.twitter.com/xR92h1FmEm