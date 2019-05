Video: Sarri UEFA Eiropas līgas fināla priekšvakarā dusmās pamet 'Chelsea' treniņu

Ekscentriskais itāļu speciālists Mauricio Sarri otrdien, dienu pirms UEFA Eiropas līgas fināla, dusmās pametis paša vadītās Anglijas futbola komandas Londonas "Chelsea" treniņu.

Azerbaidžānas galvaspilsētā Baku "Chelsea" futbolisti otrdienas vakarā aizvadīja treniņu, bet trešdien viņiem gaidāma cīņa UEFA Eiropas līgas finālā pret citu Londonas klubu "Arsenal".

"Chelsea" vienību jau iepriekš šosezon skārušas iekšējas nesaskaņas, tomēr otrdienas vakara treniņā, kas bija pilnībā atvērts arī medijiem, saķērās divi komandas futbolisti - uzbrucējs Gonsalo Igvains un aizsargs Davids Luiss, kuri pēc divcīņas apmainījās "laipnībām". Jau pirms došanās uz Baku Igvains kādā no treniņiem tika pieķerts video kamerās, būdams manāmi neapmierināts un dusmās lamādams komandas biedrus un trenerus.

Otrdien situācija gan kļuva nopietnāka, jo Sarri acīmredzot demonstrēja neapmierinātību un pameta treniņu, dusmās sperot pa savu cepuri un pēc tam to triecot pret zemi.

