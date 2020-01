Video: 'Spartaks' pārbaudes spēle noslēdzas ar masveida kautiņu

Latvijas futbola kluba Jūrmalas "Spartaks" un Bulgārijas komandas Sofijas "Slavia" pārbaudes spēle Turcijā tika pārtraukta pēc kautiņa starp abu komandu spēlētājiem.

Vienā no epizodēm "Slavia" futbolists rupji nospēlēja pret vienu no "Spartaks" futbolistiem. Rupjība izraisīja nekārtības, kurās iesaistījās praktiski visi abu komandu spēlētāji.

